Serie B, il Bari cade: tris Reggiana. Un super gol di Hasa non basta alla Carrarese: pari a Pescara

L'ottava giornata di Serie B , aperta dalla sconfitta della Sampdoria in trasferta contro la Virtus Entella (3-1) prosegue con le gare del sabato. Seconda sconfitta consecutiva per il Frosinone , che coincide con la seconda vittoria di fila per il Monza, corsaro allo Stirpe grazie un gol di Keita Baldé al 38' . Cade dopo tre risultati utili consecutivi il Bari, battuto 3-1 in trasferta dalla Reggiana : Moncini illude il pugliesi al 41', ma solo sei minuti più tardi Tavsan manda le squadre al riposo in parità. Dal 59' biancorossi in dieci per l'espulsione rimediata da Nikolau e nel finale gli uomini di Dionigi ribaltano il risultato grazie al centro al 70' di Bozzolan . Chiude i conti Lambourde all'81'.

Gran gol di Hasa, ma la Carrarese si fa rimontare a Pescara: 2-2. Mantova-Südtirol 1-1

La Carrarese, va avanti 2-0 a Pescara ma non riesce a bissare l'affermazione casalinga sulla Juve Stabia: Abiuso sblocca il risultato al 2', Hasa raddoppia con un grandissimo gol al 52', Meazzi riapre la partita al 74' e Di Nardo patta i conti all'89'. Pari con gol tra Mantova e Südtirol: Pecorino porta avanti gli altoatesini al 40', gol annullato a Bani per fuorigioco di Ruocco al 42', ma al 55' è proprio Ruocco a ristabilibre l'equolibrio. Dalle 17:15 si gioca Juve Stabia-Avellino, dalle 19:30 Spezia-Cesena.