Serie B, il Bari cade: tris Reggiana. Un super gol di Hasa non basta alla Carrarese: pari a Pescara
L'ottava giornata di Serie B, aperta dalla sconfitta della Sampdoria in trasferta contro la Virtus Entella (3-1) prosegue con le gare del sabato. Seconda sconfitta consecutiva per il Frosinone, che coincide con la seconda vittoria di fila per il Monza, corsaro allo Stirpe grazie un gol di Keita Baldé al 38'. Cade dopo tre risultati utili consecutivi il Bari, battuto 3-1 in trasferta dalla Reggiana: Moncini illude il pugliesi al 41', ma solo sei minuti più tardi Tavsan manda le squadre al riposo in parità. Dal 59' biancorossi in dieci per l'espulsione rimediata da Nikolau e nel finale gli uomini di Dionigi ribaltano il risultato grazie al centro al 70' di Bozzolan. Chiude i conti Lambourde all'81'.
Gran gol di Hasa, ma la Carrarese si fa rimontare a Pescara: 2-2. Mantova-Südtirol 1-1
La Carrarese, va avanti 2-0 a Pescara ma non riesce a bissare l'affermazione casalinga sulla Juve Stabia: Abiuso sblocca il risultato al 2', Hasa raddoppia con un grandissimo gol al 52', Meazzi riapre la partita al 74' e Di Nardo patta i conti all'89'. Pari con gol tra Mantova e Südtirol: Pecorino porta avanti gli altoatesini al 40', gol annullato a Bani per fuorigioco di Ruocco al 42', ma al 55' è proprio Ruocco a ristabilibre l'equolibrio. Dalle 17:15 si gioca Juve Stabia-Avellino, dalle 19:30 Spezia-Cesena.