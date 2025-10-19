Dove vedere Palermo-Modena in tv? Dazn o Sky, orario

Big match alla Favorita, dove si affrontano la prima e la seconda forza del campionato di Serie B . Il Modena di Andrea Sottil, attualmente in vetta alla classifica in solitaria, fa visita all'ambizioso Palermo di Filippo Inzaghi, dinanzi ad oltre 30.000 spettatori. Archiviata la sosta nazionali, per le due squadre è tempo di tornare a correre verso l'obiettivo più importante.

Palermo-Modena, l'orario

Palermo-Modena si disputerà oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 15 allo stadio "Renzo Barbera".

Dove vedere Palermo-Modena in diretta tv

Palermo-Modena sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. In occasione del big match dell'ottava giornata di Serie B, DAZN ha scelto di rendere visibile gratuitamente la sfida della Favorita, anche a coloro che non hanno ancora sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma.

Palermo-Modena, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. È possibile attivare l'omonima applicazione su pc, smartphone e tablet, con gli utenti che potranno facilmente effettuare il login, previo abbonamento. Potrete seguire la super sfida di Serie B in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.