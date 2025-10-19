C'era aria di festa al Barbera, gremito come nelle occasioni migliori, per il big match dell' 8ª giornata di Serie B tra Palermo e Modena . I tifosi rosaneri e tutto l'ambiente attendevano la capolista emiliana con l'obiettivo di firmare il sorpasso in vetta, ma alla fine è uscito fuori un pareggio per 1-1, che lascia gli emiliani avanti di due lunghezze sulla squadra di Pippo Inzaghi, che ci ha provato soprattutto nel primo tempo. All'intervallo, infatti, i siciliani conducevano meritatamente grazie alla rete di Segre, ma nella ripresa è arrivata la reazione della squadra di Sottil, premiata anche dalla fortuna sul gol del pari, un'autorete di Bereszynski sul cross di Zanimacchia.

FInisce 1-1 anche al Castellani, dove l'Empoli del nuovo tecnico Dionisi (chiamato al psoto dell'esonerato Pagliuca) conquista un punto in rimonta contro il Venezia di Stroppa. A sbloccare il risultato al 34' gli ospiti: astuto Kike Perez su un calcio di punizione a battere velocemente per Hainaut, perfetto nel cross al bacio per Adorante che di testa non sbaglia e batte Fulignati. Immediata la reazione dei toscani che prima dell'intervallo (42') pareggiano: splendida imbucata di Ilie per Shpendi, che tutto solo dinanzi al portiere dei lagunari Stankovic resta freddo e fa 1-1. Nella ripresa i lagunari cercano il nuovo sorpasso ma è la traversa a fermare Kike Perez (74'): finisce 1-1 e con le due squadre (entrambe al quarto risultato utile di fila) costrette ad accontentarsi di un punto. Occasione sprecata per il Venezia che vincendo si sarebbe portato a -3 dal Modena capolista e a -2 dal Palermo secondo.

