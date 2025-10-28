Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Live
Serie B, cade il Modena nel derby: ne approfittano in tre. Palermo travolto in casa

Serie B, cade il Modena nel derby: ne approfittano in tre. Palermo travolto in casa

Turno infrasettimanale anche per il campionato cadetto: si ferma la capolista, sconfitta dalla Reggiana. Accorciano le distanze Cesena, Monza e Frosinone
3 min
TagsSerie BModenaMonza

Anche la Serie B gioca il suo turno infrasettimanale, valido per la 10ª giornata di campionato. In campo in questo martedì cadetto Cesena-CarrareseEmpoli-Sampdoria, Frosinone-Entella, Palermo-Monza, Pescara-Avellino e Reggiana-Modena. Ecco come sono andate a finire.

Serie B, tutti i risultati

Cade il Modena, ne approfittano in tre

Si ferma la corsa del Modena, sconfitto nel derby emiliano con la Reggiana, deciso dalla rete di Bozzolan. Ne approfittano in tre: il Cesena, che regola la Carrarese con la premiata ditta Shpendi-Berti, il Monza, che sbanca Palermo con i gol di Mota, Izzo e Azzi, ed il Frosinone, che affonda l'Entella con le reti di Raimondo, Bracaglia, Zilli e Koutsopi.

Reggiana-Modena 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Palermo-Monza 0-3: cronaca, tabellino e statistichea

Cesena-Carrarese 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Frosinone-Entella 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Punto d'ro per la Samp ell Empoli in dieci

'Funzionicchia' la cura Gregucci per la Samp, che al Castellani risponde alla rete di Popov con Cuni. Parità anche nel match dell'Adriatico tra Pescara e Avellino, con il botta e risposta nel primo tempo tra Capellini e Simic.

Empoli-Sampdoria 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Pescara-Avellino 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Serie B, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

