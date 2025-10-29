Serie B, il Catanzaro vince in casa del Mantova. Tre punti anche per il Venezia
Pareggio tra Spezia e Padova nelle gare che chiudono il turno infrasettimanale del campionato cadetto
Nel mercoledì del turno infrasettimanale di Serie B, il Catanzaro vince in trasferta 3-1 contro il Mantova, che restano così all'ultimo posto in solitaria con appena cinque punti in dieci giornate. I lombardi, in realtà, passano in vantaggio con Mancuso (7'), ma si fanno recuperare in un quarto d'ora di gioco nel finale: a segno con un autogol Majer (68'), Cisse (75') e Favasuli (80').
Serie B, i risultati del mercoledì del turno infrasettimanale
Tre gol, ma in casa, per il Venezia: i lagunari di Giovanni Stroppa si impongono 3-0 contro il Sudtirol grazie alle reti di Doumbia (39'), Perez (45+2') e Yeboah (67'). Pareggio, infine, tra Spezia e Padova: al gol di Lapadula (17') risponde Lasagna (66').