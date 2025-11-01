Serie B, Frosinone show: piega la Carrarese e aggancia il Modena in vetta. Poker in rimonta dell'Avellino
CARRARA - Colpaccio esterno del Frosinone che passa 2-0 allo 'Stadio dei Marmi' con la Carrarese e aggancia, almeno per qualche ora, il Modena - impegnato domani, domenica 2 novembre, al 'Braglia' con la Juve Stabia - in vetta alla classifica, a quota 21 punti. La squadra di Alvini sblocca il risultato al tramonto del primo tempo con il calcio di rigore trasformato da Calò (41') poi rimane in dieci nella ripresa, complice il doppio giallo a Oyono (67'). I toscani attaccano a testa bassa alla ricerca del pareggio ma il gol lo trova ancora il Frosinone che chiude la pratica con Ghedjemis, su assist di Cichella, all'89'. Seconda sconfitta consecutiva per la Carrarese che resta inchiodata alle porte della zona playoff, a 14 punti.
Carrarese-Frosinone 0-2: cronaca, tabellino e statistiche
Padova e Sudtirol si dividono la posta in palio
Si chiude sull'1-1 il match dello Stadio Euganeo tra i padroni di casa del Padova e il Sudtirol. Gli ospiti sorprendono i biancoscudati, portandosi in vantaggio al 43' del primo tempo con l'acuto di Merkaj. Nel secondo tempo la squadra di Andreoletti preme sull'acceleratore e trova il pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Bortolussi (85'), nuovo capocannoniere del campionato (ex aequo con Gliozzi del Modena) a quota 6 centri. Con questo risultato, il Padova sale a 14 punti: restano tre le lunghezze di vantaggio sul Sudtirol, ora a 11.
Padova-Sudtirol 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Palumbo e Simic trascinano l'Avellino: che rimonta con la Reggiana!
Il sabato della Serie B si è aperto con l'entusiasmante vittoria in rimonta, nel lunch match, dell'Avellino che ha battuto 4-3 la Reggiana al termine di un partita vietata ai deboli di cuore. Gara incredibile al 'Partenio': ospiti in vantaggio dopo 21' grazie all'autogol di Simic e pareggio dei padroni di casa con un rigore di Roberto Insigne al 32'. Nella ripresa accade di tutto. I lupi mettono la freccia con Biasci al 50' ma gli emiliani ribaltano il risultato con una doppietta di Novakovich al 54' e al 62'. Nel finale, però, Simic riscatta l'autogol nel primo tempo firmando il 3-3 al 64'. Ci pensa poi Palumbo, al 70', a firmare la rete del definitivo sorpasso per i padroni di casa. Un risultato che esalta il pubblico del 'Partenio' e che consente alla formazione biancoverde di scavalcare proprio la Reggiana al settimo posto, con 16 punti, e agganciare momentaneamente Venezia e Palermo in piena zona playoff.
Avellino-Reggiana 4-3: cronaca, tabellino e statistiche