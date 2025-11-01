Serie B, Frosinone show: piega la Carrarese e aggancia il Modena in vetta. Poker in rimonta dell'Avellino

Carrarese-Frosinone 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Padova e Sudtirol si dividono la posta in palio

Si chiude sull'1-1 il match dello Stadio Euganeo tra i padroni di casa del Padova e il Sudtirol. Gli ospiti sorprendono i biancoscudati, portandosi in vantaggio al 43' del primo tempo con l'acuto di Merkaj. Nel secondo tempo la squadra di Andreoletti preme sull'acceleratore e trova il pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Bortolussi (85'), nuovo capocannoniere del campionato (ex aequo con Gliozzi del Modena) a quota 6 centri. Con questo risultato, il Padova sale a 14 punti: restano tre le lunghezze di vantaggio sul Sudtirol, ora a 11.

Palumbo e Simic trascinano l'Avellino: che rimonta con la Reggiana!

Il sabato della Serie B si è aperto con l'entusiasmante vittoria in rimonta, nel lunch match, dell'Avellino che ha battuto 4-3 la Reggiana al termine di un partita vietata ai deboli di cuore. Gara incredibile al 'Partenio': ospiti in vantaggio dopo 21' grazie all'autogol di Simic e pareggio dei padroni di casa con un rigore di Roberto Insigne al 32'. Nella ripresa accade di tutto. I lupi mettono la freccia con Biasci al 50' ma gli emiliani ribaltano il risultato con una doppietta di Novakovich al 54' e al 62'. Nel finale, però, Simic riscatta l'autogol nel primo tempo firmando il 3-3 al 64'. Ci pensa poi Palumbo, al 70', a firmare la rete del definitivo sorpasso per i padroni di casa. Un risultato che esalta il pubblico del 'Partenio' e che consente alla formazione biancoverde di scavalcare proprio la Reggiana al settimo posto, con 16 punti, e agganciare momentaneamente Venezia e Palermo in piena zona playoff.

