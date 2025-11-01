Castori perde la pazienza in conferenza e si infuria con il giornalista: "Mi stai facendo incaz... Resta umile!"

Padova-Sudtirol 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Castori sbotta con un giornalista dopo Padova-Sudtirol

"Come abbiamo preso il gol? Dimmelo te come abbiamo preso un gol, hai fatto una disanima e allora concludi - è la risposta di Castori alla domanda del giornalista in questione -. Che vuoi dire? È una provocazione la tua? Abbiamo preso un gol su un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine che non voglio giudicare. Andatelo a vedere, ci sono le immagini che parlano. Dopo una partita dominata mi inizi subito con la critica e mi dici 'come a Pescara'. Adamonis non ha preso un tiro in porta, abbiamo giocato bene e non abbiamo raccolto. A Pescara abbiamo commesso un errore noi, oggi sinceramente il pareggio è una beffa atroce". Visibilmente nervoso, il tecnico del Sudtirol ha continuato poi a sfogarsi: "Io oggi non mi volevo incazzare, ma tu mi fai subito incazzare, perché cominci a fare il supercritico. Abbiamo sbagliato mezza partita una volta e avete fatto una settimana di processo alla squadra. Cerca di essere un attimo più umile, torna umile se no mi incazzo".