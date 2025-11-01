Castori perde la pazienza in conferenza e si infuria con il giornalista: "Mi stai facendo incaz... Resta umile!"
PADOVA - Post partita incandescente all'Euganeo dopo l'1-1 tra Padova e Sudtirol (con gli ospiti che erano passati in vantaggio) nel match valido per l'11ª giornata di Serie B, con il tecnico ospite Fabrizio Castori protagonista in conferenza stampa di un acceso botta e risposta con un giornalista.
Castori sbotta con un giornalista dopo Padova-Sudtirol
"Come abbiamo preso il gol? Dimmelo te come abbiamo preso un gol, hai fatto una disanima e allora concludi - è la risposta di Castori alla domanda del giornalista in questione -. Che vuoi dire? È una provocazione la tua? Abbiamo preso un gol su un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine che non voglio giudicare. Andatelo a vedere, ci sono le immagini che parlano. Dopo una partita dominata mi inizi subito con la critica e mi dici 'come a Pescara'. Adamonis non ha preso un tiro in porta, abbiamo giocato bene e non abbiamo raccolto. A Pescara abbiamo commesso un errore noi, oggi sinceramente il pareggio è una beffa atroce". Visibilmente nervoso, il tecnico del Sudtirol ha continuato poi a sfogarsi: "Io oggi non mi volevo incazzare, ma tu mi fai subito incazzare, perché cominci a fare il supercritico. Abbiamo sbagliato mezza partita una volta e avete fatto una settimana di processo alla squadra. Cerca di essere un attimo più umile, torna umile se no mi incazzo".