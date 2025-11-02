Il Modena cala tris e torna sul trono della Serie B. Vincono anche Bari e Catanzaro
Il Modena si riprende con autorità la vetta della Serie B, tornando al successo con un netto 3-0 contro la Juve Stabia, dopo la battuta d’arresto nel derby con la Reggiana. I gialloblù di Sottil dominano la scena e si riportano a +3 sul Frosinone, secondo con 21 punti, consolidando il primato a quota 24. A sbloccare il match è una magia di Nieling: notevole il bolide da oltre trenta metri. Nella ripresa, il capocannoniere Gliozzi (7 gol in campionato) non sbaglia dal dischetto, poi a chiudere i conti ci pensa un’autorete sfortunata di Ruggero, che sancisce il trionfo modenese.
Serie B, volano Bari e Catanzaro
Il Bari batte il Cesena al San Nicola con il punteggio di 1-0: un colpo di testa di Gytkjaer regala il successo ai biancorossi, che abbandonano la zona playout, mentre i romagnoli di Mignani incassano uno stop dopo tre vittorie di fila. Va forte anche il Catanzaro di Aquilani, che centra il terzo successo consecutivo battendo il Venezia per 2-1: Iemmello e Alesi finiscono sul tabellino dei marcatori, rendendo vano il gol di Yeboah per la squadra di Stroppa. Nel pomeriggio, riflettori puntati su Monza-Spezia e Sampdoria-Mantova (calcio d'inizio alle ore 19.30), che chiudono la giornata del campionato cadetto.