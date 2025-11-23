Serie B: il Modena frena ma aggancia la vetta, in attesa di Monza-Cesena. Spezia travolto a Mantova

ROMA - Una goleada e un pari senza reti nelle prime due partite della 13ª giornata di Serie B in calendario oggi (23 novembre), in attesa della sfida ad alta quota tra Monza e Cesena allo U-Power Stadium.

Il Modena 'sbatte' sul Sudtirol: solo un pari

Il Modena 'sbatte' contro il Sudtirol di Castori, che torna a Bolzano con un prezioso 0-0. Tante le occasioni per la squadra di Sottil, costretta alla fine ad accontentarsi di un punto che gli consente comunque di salire a +1 sul Frosinone e agganciare momentanemente il Monza in vetta alla classifica.

Poker Mantova: travolto lo Spezia di Donadoni

Successo pesantissimo per il Mantova, che tra le mura amiche travolge lo Spezia nello scontro diretto in zona retrocessione. Subito avanti gli ospiti con Aurelio (4'), ma la formazione di Possanzini pareggia con Ruocco (33') e nella ripresa dilaga con la rete di Cellas (58') e la doppietta di Marras (81' e 90+2'), prima dell'espulsione dello spezzino Cassata nel recupero (al 90+3' per doppia ammonizione). Finisce 4-1 per il Mantova che si tira così momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, ora a +6 sui liguri dell'ex ct azzurro Donadoni (sempre penultimi in classifica).

