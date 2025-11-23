Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie B: il Modena frena ma aggancia la vetta, in attesa di Monza-Cesena. Spezia travolto a Mantova

Solo un pari per Sottil contro il Sudtirol di Castori (0-0), la formazione di Possanzini batte 4-1 i liguri di Donadoni. Ora il big-match dello U-Power Stadium
2 min
TagsSerie BMonzaCesena

ROMA - Una goleada e un pari senza reti nelle prime due partite della 13ª giornata di Serie B in calendario oggi (23 novembre), in attesa della sfida ad alta quota tra Monza e Cesena allo U-Power Stadium.

Serie B: classifica aggiornata

Monza-Cesena (ore 17:15): segui la diretta

Il Modena 'sbatte' sul Sudtirol: solo un pari

Il Modena 'sbatte' contro il Sudtirol di Castori, che torna a Bolzano con un prezioso 0-0. Tante le occasioni per la squadra di Sottil, costretta alla fine ad accontentarsi di un punto che gli consente comunque di salire a +1 sul Frosinone e agganciare momentanemente il Monza in vetta alla classifica.

Modena-Sudtirol 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Poker Mantova: travolto lo Spezia di Donadoni

Successo pesantissimo per il Mantova, che tra le mura amiche travolge lo Spezia nello scontro diretto in zona retrocessioneSubito avanti gli ospiti con Aurelio (4'), ma la formazione di Possanzini pareggia con Ruocco (33') e nella ripresa dilaga con la rete di Cellas (58') e la doppietta di Marras (81' e 90+2'), prima dell'espulsione dello spezzino Cassata nel recupero (al 90+3' per doppia ammonizione). Finisce 4-1 per il Mantova che si tira così momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, ora a +6 sui liguri dell'ex ct azzurro Donadoni (sempre penultimi in classifica).

Mantova-Spezia 4-1: cronaca, statistiche e tabellino

Serie B: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Serie B: la classificaRisultati, tabellini e calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS