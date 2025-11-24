Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Serie B, Coda trascina la Samp: Juve Stabia ko a Marassi© LAPRESSE

Serie B, Coda trascina la Samp: Juve Stabia ko a Marassi

L'attaccante non sbaglia dal dischetto e torna a segnare dopo tre partite a secco: blucerchiati che tornano a vincere a quasi due mesi dall'ultima volta
TagsSampdoriaSerie Bcoda

La Sampdoria torna a vincere: 1-0 a Marassi contro la Juve Stabia. I blucerchiati conquistano i tre punti a quasi due mesi dall'ultima volta. Decisivo il rigore segnato da Massimo Coda che torna a firmare un gol dopo tre partite in cui era rimasto a secco. La Samp rimane comunque in zona retrocessione, ma a quattro punti dai piazzamenti per la salvezza diretta. Occasione sprecata per la squadra di Abate che avrebbe potuto agganciare il Palermo.

Coda decisivo in Samp-Juve Stabia

Due tempi con facce completamente diverse: molto bloccato nel primo, eclettico nel secondo, dove succede di tutto. Prima Ruggero atterra in area Vulikic: per Zufferli non è rigore, salvo poi essere richiamato dal Var all'on field review. Il direttore di gara cambia idea, concede il calcio di rigore ed estrae il secondo giallo per Ruggero. Decisione che fa scaldare gli animi e porta a un accenno di rissa, che porta all'ammonizione di Depaoli e Gabrelloni. Tutto questo mentre Coda ha il pallone in mano e aspetta di calciare il rigore. Dopo diversi minuti si presenta dal dischetto e non sbaglia. La Juve Stabia non riesce a reagire e nel finale Pafundi spreca l'occasione per chiudere la partita.

Tutte le news di Serie B

