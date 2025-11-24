Serie B, Coda trascina la Samp: Juve Stabia ko a Marassi

Coda decisivo in Samp-Juve Stabia

Due tempi con facce completamente diverse: molto bloccato nel primo, eclettico nel secondo, dove succede di tutto. Prima Ruggero atterra in area Vulikic: per Zufferli non è rigore, salvo poi essere richiamato dal Var all'on field review. Il direttore di gara cambia idea, concede il calcio di rigore ed estrae il secondo giallo per Ruggero. Decisione che fa scaldare gli animi e porta a un accenno di rissa, che porta all'ammonizione di Depaoli e Gabrelloni. Tutto questo mentre Coda ha il pallone in mano e aspetta di calciare il rigore. Dopo diversi minuti si presenta dal dischetto e non sbaglia. La Juve Stabia non riesce a reagire e nel finale Pafundi spreca l'occasione per chiudere la partita.