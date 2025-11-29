Disastro Bari: l'Empoli ne fa cinque. Blitz dell'Avellino a Bolzano

Il ritorno di Vivarini a Bari inizia nel peggiore dei modi: l'Empoli vince 5-0 al Castellani. In settimana l'esonero di Caserta poi la firma del nuovo allenatore, che però non sembra aver portato una svolta. La partita si sblocca nel recupero del primo tempo con il colpo di testa di Guarino. Nella ripresa i toscani si scatenano: Shpendi segna il raddoppio, Yepes firma il tris e Pellegri nel finale cala il poker. La ciliegina sulla torta arriva con Ceesay nel recupero. L'Empoli si riporta in zona playoff, mentre il Bari scivola alle soglie della zona retrocessione. La squadra non vince da quasi un mese e la situazione va risanata il prima possibile per non perdere troppo tempo. Si riprende invece l'Avellino che, dopo le due sconfitte consecutive, torna a vincere: 1-0 in casa del Sudtirol. Nonostante i problemi con il viaggio che hanno costretto la Lega a rimandare di mezz'ora l'inizio della partita, i campani sono riusciti a conquistare tre punti cruciali. Alla squadra di Biancolino è bastato il gol di Biasci arrivato al10' del primo tempo