Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Le Douaron punisce la Sampdoria: il Palermo vola al terzo posto © LAPRESSE

Le Douaron punisce la Sampdoria: il Palermo vola al terzo posto 

Gli uomini di Inzaghi ottengono la terza vittoria consecutiva. La sfida con i blucerchiati è decisa da una rete dell'attaccante francese
1 min

Una rete di Le Douaron regala al Palermo la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo i successi con Carrarese ed Empoli, i rosanero battono anche la Sampdoria e si portano a quota 29 punti in classifica, scavalcando momentaneamente Modena, Venezia e Cesena, e portandosi a meno due dalla coppia Monza-Frosinone, che guida la graduatoria del campionato cadetto. 

Palermo-Sampdoria, tabellino e statistiche

Le Douaron trascina Inzaghi

Nel primo tempo il Palermo domina la scena: sblocca il risultato al 29' con Le Douaron, abile a sfruttare un assist di Palumbo e crea diverse occasioni da gol. Nel secondo tempo gli uomini di Gregucci spingono e creano diverse palle gol: Pedrola e Henderson sfiorano il pareggio. Il Palermo soffre, ma riesce a mantenere il gol di vantaggio: che regala tre punti pesanti in classifica. La Sampdoria resta desolatamente al penultimo posto, con tredici punti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Palermo-Sampdoria, il tabellino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS