Le Douaron punisce la Sampdoria: il Palermo vola al terzo posto
Una rete di Le Douaron regala al Palermo la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo i successi con Carrarese ed Empoli, i rosanero battono anche la Sampdoria e si portano a quota 29 punti in classifica, scavalcando momentaneamente Modena, Venezia e Cesena, e portandosi a meno due dalla coppia Monza-Frosinone, che guida la graduatoria del campionato cadetto.
Le Douaron trascina Inzaghi
Nel primo tempo il Palermo domina la scena: sblocca il risultato al 29' con Le Douaron, abile a sfruttare un assist di Palumbo e crea diverse occasioni da gol. Nel secondo tempo gli uomini di Gregucci spingono e creano diverse palle gol: Pedrola e Henderson sfiorano il pareggio. Il Palermo soffre, ma riesce a mantenere il gol di vantaggio: che regala tre punti pesanti in classifica. La Sampdoria resta desolatamente al penultimo posto, con tredici punti.