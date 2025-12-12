Le Douaron punisce la Sampdoria: il Palermo vola al terzo posto 

Una rete di Le Douaron regala al Palermo la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo i successi con Carrarese ed Empoli, i rosanero battono anche la Sampdoria e si portano a quota 29 punti in classifica, scavalcando momentaneamente Modena, Venezia e Cesena, e portandosi a meno due dalla coppia Monza-Frosinone, che guida la graduatoria del campionato cadetto.