domenica 14 dicembre 2025
Il Frosinone batte il Pescara ed è primo da solo in Serie B

La squadra di Alvini batte in rimonta gli abbruzzesi all'Adriatico. Torna alla vittoria la Carrarese: Entella ko
Serie BFrosinoneCarrarese

Prosegue la corsa del Frosinone di Alvini. Nel posticipo della sedicesima giornata di Serie B gli uomini di Alvini vincono a Pescara, allungando a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Una vittoria che permette ai giallazzurri di allungare di tre punti rispetto al Monza

Quarto successo di fila per il Frosinone

All'Adriatico il Pescara di Gorgone parte forte. Dopo nemmeno sessanta minuti Riccardo Tonin sigla il vantaggio per gli abruzzesi. I padroni di casa, però, non riescono a mantenerlo. Al quinto minuto è Koutsoupias a portare subito la situazione in parità. Quindi, la rete del sorpasso arriva a dieci minuti dalla ripresa del gioco nel secondo tempo, e porta la firma di Anthony Oyono. Dopo un recupero di dieci minuti arriva il fischio finale, con la squadra di Alvini che festeggia il primato in solitaria.

La Carrarese torna al successo

Nell'altra gara della domenica la Carrarese di Calabro torna al successo dopo sei partite di astinenza dai tre punti. Allo Stadio dei Marmi, davantialla nuova Curva Nord, i toscani battono l'Entella per 3-1. La rovesciata di Schiavi sblocca la partita al 56esimo, quindi al 70esimo Ruggeri sigla il raddoppio e due minuti dopo Abiuso trova la terza rete. Inutile la rete di Debenedetti

 

