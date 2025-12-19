Dove vedere Bari-Catanzaro in tv? Dazn o Sky, orario
La 17esima giornata di Serie B si apre allo stadio "San Nicola" di Bari, dove la squadra di Vincenzo Vivarini ospita il Catanzaro di Alberto Aquilani. Pugliesi reduci dal pareggio a reti bianche di Bolzano, contro il Sudtirol di Fabrizio Castori, mentre i calabresi arrivano da tre vittorie consecutive, maturate con Entella, Modena e Avellino.
Bari-Catanzaro, l'orario
Bari-Catanzaro si giocherà oggi, venerdì 19 dicembre, alle ore 20:30 allo stadio "San Nicola" di Bari.
Dove vedere Bari-Catanzaro in diretta tv
Bari-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Amazon Prime Video, le cui applicazioni sono disponibili anche nell'apposita sezione della Home di SkyQ.
Bari-Catanzaro, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e LaBChannel, tramite Amazon Prime Video e l'app di OneFootball. Le applicazioni di riferimento sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie B in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vivarini e Aquilani
BARI (3-5-2): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Maggiore, Burgio; Gytkjaer, Moncini. Allenatore: V. Vivarini.
A disposizione: Pissardo, Kassama, Vicari, Mane, Mavraj, Pagano, Colangiuli, Bellomo, Rao, Partipilo, Pereiro, Cerri.
Indisponibili: Castrovilli, Antonucci, Darboe, Dorval. Squalificati: -. Diffidati: Castrovilli.
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D'Alessandro; Cisse, Iemmello. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Marietta, Bettella, Bashi, Frosinini, Verrengia, Di Chiara, Alesi, Liberali, Nuamah, Buso, Pandolfi, Pittarello.
Indisponibili: Pompetti, Buglio, Oudin, Di Francesco. Squalificati: -. Diffidati: Antonini.
