Dove vedere Bari-Catanzaro in tv? Dazn o Sky, orario

Bari-Catanzaro, l'orario

Bari-Catanzaro si giocherà oggi, venerdì 19 dicembre, alle ore 20:30 allo stadio "San Nicola" di Bari.

Dove vedere Bari-Catanzaro in diretta tv

Bari-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Amazon Prime Video, le cui applicazioni sono disponibili anche nell'apposita sezione della Home di SkyQ.

Bari-Catanzaro, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e LaBChannel, tramite Amazon Prime Video e l'app di OneFootball. Le applicazioni di riferimento sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie B in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.