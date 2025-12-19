Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
Serie B, il Catanzaro espugna Bari e continua la sua scalata alla classifica

Al 'San Nicola' finisce 2-1 per i calabresi di Aquilani, che conquistano il quarto successo consecutivo ed irrompono in zona promozione
1 min
TagsSerie BBariCatanzaro

BARI - Bella vittoria per il Catanzaro nell'anticipo della 17ª giornata di Serie B. I calabresi di Aquilani conquistano la quarta vittoria consecutiva passando in scioltezza a Bari ed issandosi in piena zona promozione. Pugliesi che continuano nel loro trend negativo, nonostante l'arrivo in panchina di Vivarini, che dopo la batosta di Empoli aveva collezionato tre pari consecutivi.

Bari-Catanzaro 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Un gol per tempo per i calabresi

Al San Nicola è tutto fin troppo facile contro il Bari per il Catanzaro, che passa per 2-1 con un gol per tempo. Nella prima frazione a sbloccare il risultato è Pontisso alla mezzora, mentre nella ripresa è Antonini a firmare il raddoppio. Nel finale la rete della bandiere pugliese arriva solamente in pienro recupero, xon il rigore trasformato da Bellomo. Aquile giallorosse al quarto successo consecutivo, galletti che non vincono ormai da inizio novembre.

Serie B: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

