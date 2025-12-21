Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
L'Empoli torna a vincere: Mantova ko, esordio amaro per Modesto© LAPRESSE

L'Empoli torna a vincere: Mantova ko, esordio amaro per Modesto

Alla prima sulla panchina dei lombardi, l'allenatore cade in casa. Pari tra Virtus Entella e Sudtirol
1 min
TagsSerie BEntellasudtirol

Dopo le partite del sabato, si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. L'Empoli si mette alle spalle le due sconfitte consecutive contra Palermo e Juve Stabia e torna a vincere. Successo in trasferta per la squadra di Dionisi: 1-0 al Martelli contro il Mantova. Ai toscani basta il gol di Nasti al 67' per portare a casa tre punti preziosissimi. L'Empoli infatti torna a ridosso della zona playoff, mentre i lombardi rimangono pericolosamente nella parte bassa della classifica.

Serie B, i risultati e i marcatori della domenica

La domenica di Serie B era iniziata con il pareggio tra Virtus Entella e Sudtirol: 1-1 a Chiavari. Un gol per tempo nella sfida al Comunale. Debenedetti la sblocca con un bel colpo di testa sul cross di Bariti, ma in pieno recupero, al 94', Odogwu regala il pareggio al Sudtirol: mischia in area, batti e ribatti con El Kaouakibi che di testa serve l'attaccante degli altoatesini che si gira e la mette dentro. Entrambe le squadre salgono a quota 16 punti e rimengono di poco fuori dalla zona playout.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Mantova Empoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS