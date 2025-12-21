L'Empoli torna a vincere: Mantova ko, esordio amaro per Modesto

Dopo le partite del sabato , si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie B . L' Empoli si mette alle spalle le due sconfitte consecutive contra Palermo e Juve Stabia e torna a vincere. Successo in trasferta per la squadra di Dionisi : 1-0 al Martelli contro il Mantova . Ai toscani basta il gol di Nasti al 67' per portare a casa tre punti preziosissimi. L'Empoli infatti torna a ridosso della zona playoff, mentre i lombardi rimangono pericolosamente nella parte bassa della classifica.

Serie B, i risultati e i marcatori della domenica

La domenica di Serie B era iniziata con il pareggio tra Virtus Entella e Sudtirol: 1-1 a Chiavari. Un gol per tempo nella sfida al Comunale. Debenedetti la sblocca con un bel colpo di testa sul cross di Bariti, ma in pieno recupero, al 94', Odogwu regala il pareggio al Sudtirol: mischia in area, batti e ribatti con El Kaouakibi che di testa serve l'attaccante degli altoatesini che si gira e la mette dentro. Entrambe le squadre salgono a quota 16 punti e rimengono di poco fuori dalla zona playout.