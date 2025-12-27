Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
Serie B, Aquilani inarrestabile con il suo Catanzaro. Il Frosinone frena a Empoli, vince il Palermo© LAPRESSE

Serie B, Aquilani inarrestabile con il suo Catanzaro. Il Frosinone frena a Empoli, vince il Palermo

Donadoni porta fuori lo Spezia dalla zona retrocessione: 2-1 al Pescara. Barak firma tre punti pesantissimi per la Samp contro la Reggiana, vince ancora il Venezia. Pohjanpalo fa esultare Inzaghi
3 min
TagsSerie BAquilaniCatanzaro

Un sabato ricco di gol quella della diciottesima giornata di Serie B. Chiusura d'anno col botto. Dopo la vittoria del Monza a Modena (2-1) nell'anticipo del venerdì (gol di Azzi e Ravanelli dopo il gol del momentaneo vantaggio di Gliozzi, su rigore), successo all'ultimo respiro, nel lunch match, dello Spezia di Donadoni sul Pescara: decide Artistico al 92' dopo i centri di Di Serio e il pari di Dagasso in pieno recupero nel primo tempo. Liguri fuori dalla zona retrocessione. Vola il Catanzaro di Aquilani: battuto 2-0 il Cesena al Ceravolo grazie ai sigilli di Iemmello e Pittarello, un gol per tempo. Mezzo passo falso della capolista Frosinone a Empoli: 1-1, gol di Raimondo, pareggio dei toscani con Nasti.

Vincono Juve Stabia, Samp, Palermo e Venezia, chiude Bari-Avellino

Seconda vittoria nelle ultime tre partite, senza sconfitte, per la Juve Stabia che al Menti piega 1-0 il Südtirol: decide MaistroPari a reti inviolate tra Carrarese e Mantova. Finisce 2-1 Sampdoria-Reggiana: apre Portanova, pareggia Conti, grave infortunio per Venturi, Barak fa esultare Gregucci. Vince ancora il Venezia di Stroppa: 1-0 alla Virtus Entella. Al Penzo è Yeboah il match-winner. Il dodicesimo gol di Pohjanpalo permette al Palermo di regolare di misura il Padova al Barbera, di tenere il passo di Monza e Venezia e di rosicchiare due punti al Frosinone. Dalle 19:30 Bari-Avellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

