Un sabato ricco di gol quella della diciottesima giornata di Serie B. Chiusura d'anno col botto. Dopo la vittoria del Monza a Modena (2-1) nell'anticipo del venerdì (gol di Azzi e Ravanelli dopo il gol del momentaneo vantaggio di Gliozzi, su rigore), successo all'ultimo respiro, nel lunch match, dello Spezia di Donadoni sul Pescara: decide Artistico al 92' dopo i centri di Di Serio e il pari di Dagasso in pieno recupero nel primo tempo. Liguri fuori dalla zona retrocessione. Vola il Catanzaro di Aquilani: battuto 2-0 il Cesena al Ceravolo grazie ai sigilli di Iemmello e Pittarello, un gol per tempo. Mezzo passo falso della capolista Frosinone a Empoli: 1-1, gol di Raimondo, pareggio dei toscani con Nasti.