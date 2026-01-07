Dionigi esclusivo: "La mia vittoria? Giovani per un calcio offensivo"

Dionigi, a metà campionato Reggiana in linea con gli obiettivi?

«Probabilmente oltre. Si è deciso di puntare sui giovani riducendo il budget e, dopo aver rinunciato a giocatori che sono andati in A o in club di B che puntano a vincere, la Regia ha immaginato un percorso che può esporre ad alti e bassi, ma punta alla crescita della società».

Il derby vinto col Modena ha fatto rumore.

«È