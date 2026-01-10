L'Avellino batte la Sampdoria. Bari ko a Carrara, Frosinone in vetta

Si apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie B e lo fa con la vittoria casalinga dell'Avellino contro la Sampdoria. Basta un gol per tempo ai biancoverdi per tornare alla vittoria, che mancava da un mese e mezzo. Successo convincente per la squadra di Biancolino: 2-1 contro i blucerchiati che non riescono a dare continuità alla vittoria contro la Reggiana. Al 31' Palumbo sblocca la partita e Tutino, ex della partita firma il raddoppio al 51'. Coda nel finale segna su rigore, ma riapre la partita troppo tardi. I campani si riportano alle soglie dei playoff, mentre la squadra di Gregucci rimane in zona retrocessione. Stessi punti, ma avanti per la differenza reti, c'è il Bari, che cade contro la Carrarese: 1-0 in casa dei toscani grazie al gol di Abiuso nel secondo tempo. Biancorossi mai pericolosi dalle parti di Bleve, confermando lo spartito rivisto in gran parte della stagione. La squadra di Vivarini non trova la vittoria da oltre due mesi e la situazione in classifica si fa sempre più pesante.