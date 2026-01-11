Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Serie B, il Mantova riacciuffa il Palermo all'ultimo respiro: non basta Ceccaroni

Il gol in avvio dell'ex Venezia illude i rosanero, che non approfittano del passo falso del Monza: ripresi al 95' da una rete di Marras
3 min
TagsSerie BmantovaPalermo

Dopo le partite del sabato, la domenica di Serie B viene aperta dalla sfida tra Mantova e Palermo. Sfuma in extremis il blitz esterno dei rosanero, che al Martelli pareggiano 1-1: non basta il gol all'8' di Ceccaroni. La squadra di Inzaghi, espulso nel finale per un battibecco con Bani, viene riacciuffata al 95' da Marras e approfitta solo parzialmente della sconfitta del Monza a Chiavari (1-0) contro la Virtus Entella riducendo a tre le lunghezze di ritardo dai brianzoli, terzi. Il Mantova recupera un punto a Bari, Spezia e Sampdoria rispettivamente quintultima, quartultima e terzultima.

Serie B, il Palermo non passa Mantova. Infortunio per Perenzoni

I rosanero partono subito forti con l'occasione dopo due minuti per Ranocchia. A sbloccare la partita ci pensa Ceccaroni all'8': Vasic ne premia l'inserimento in area ed è 1-0 Palermo. Prova a reagire il Mantova, che con Falletti sfiora il gol del pareggio: il pallone esce di poco. Primo tempo caratterizzato anche dall'infortunio dell'arbitro: problema al polpaccio per Perenzoni, lo staff medico del Mantova interviene ma il direttore di gara non ce la fa a continuare. Al suo posto fischia il quarto ufficiale Mucera. Nel finale del primo tempo doppia grande occasione per il Palermo che sfiora il raddoppio con Segre e Pohjanpalo: servono due miracoli di Bardi per tenere a galla il Mantova. Nella ripresa non cambia lo spartito con il palermo alla caccia del raddoppio: Wieser perde palla, la raccoglie Pohjanpalo che serve Palumbo, mancino fuori di poco. Al 95' Marras firma il pari beffa per i siciliani proprio su assist di Wieser. Dalle 17:15 in campo Padova-Modena.

Tutte le news di Serie B

