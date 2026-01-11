Serie B, il Mantova riacciuffa il Palermo all'ultimo respiro: non basta Ceccaroni

Dopo le partite del sabato, la domenica di Serie B viene aperta dalla sfida tra Mantova e Palermo. Sfuma in extremis il blitz esterno dei rosanero, che al Martelli pareggiano 1-1: non basta il gol all'8' di Ceccaroni. La squadra di Inzaghi, espulso nel finale per un battibecco con Bani, viene riacciuffata al 95' da Marras e approfitta solo parzialmente della sconfitta del Monza a Chiavari (1-0) contro la Virtus Entella riducendo a tre le lunghezze di ritardo dai brianzoli, terzi. Il Mantova recupera un punto a Bari, Spezia e Sampdoria rispettivamente quintultima, quartultima e terzultima.