domenica 25 gennaio 2026
La Serie B inizia in ritardo: perché Sudtirol e Padova è stata posticipata

Slitta l'orario di inizio del match in programma allo stadio 'Druso' e valido per la 21esima giornata del torneo cadetto: i dettagli
1 min
TagsSerie BSudtirol-Padova

BOLZANO - La sfida dello stadio 'Druso' di Bolzano tra i padroni di casa del Sudtirol e il Padova, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie B, è stata posticipata alle 16:30. Il fischio d'inizio, inizialmente in programma per le ore 15, è slittato a causa di una abbondante nevicata che si è abbattuta sul capoluogo del Trentino-Alto Adige. Dopo un primo rinvio di 30 minuti, l'organizzazione è stata infatti costretta a posticipare di un'ulteriore ora l'inizio della partita.

Sudtirol-Padova inizia in ritardo: il comunicato del club padrone di casa

"Il Sudtirol comunica che, in relazione alle condizioni meteo, l'inizio della gara tra Sudtirol e Padova, valida per la 2ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è stato posticipato alle ore 16.30", si legge in una nota diffusa dal club altoatesino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

