La Serie B inizia in ritardo: perché Sudtirol e Padova è stata posticipata

BOLZANO - La sfida dello stadio 'Druso' di Bolzano tra i padroni di casa del Sudtirol e il Padova, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie B, è stata posticipata alle 16:30. Il fischio d'inizio, inizialmente in programma per le ore 15, è slittato a causa di una abbondante nevicata che si è abbattuta sul capoluogo del Trentino-Alto Adige. Dopo un primo rinvio di 30 minuti, l'organizzazione è stata infatti costretta a posticipare di un'ulteriore ora l'inizio della partita.