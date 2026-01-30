Il derby del Sud va al Palermo: il Bari crolla al San Nicola. Segna sempre Pohjanpalo  

Troppo Palermo per il Bari. Nell'anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie B, il San Nicola viene sbancato con il punteggio di 3-0 dalla squadra di Pippo Inzaghi . Un'affermazione netta dei siciliani, che fanno valere il loro strapotere fisico con i colpi di testa di Le Douaron e Pohjanpalo , entrambi a segno di testa nella ripresa, a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro. Poi il tris lo cala Ranocchia dal dischetto nel finale. Con questo successo il Palermo aggancia al terzo posto in classifica il Monza a quota 41 punti, mentre il Bari resta in zona playout, con 20 punti conquistati fin qui, con il rischio grosso di essere superato da Sampdoria e Mantova, sotto di una sola lunghezza, e di scivolare nella zona retrocessione.

I padroni di casa sono rimasti in partita per più di un'ora, rischiando tantissimo nel primo tempo, quando Bani non ha inquadrato la porta da una posizione più che favorevole. Poi al 57' si sblocca la sfida: notevole il cross sul secondo palo di Ceccaroni che trova Le Douaron, abile a sovrastare di testa Dickmann e a bucare la porta di Cerofolini. Dieci minuti dopo, film simile: cross di Palumbo e incornata di Pohjanpalo. Per il finlandese si tratta del 13° gol stagionale e del 9° centro nelle ultime 10 gare. Insomma, siamo di fronte a una macchina da gol. L'attaccante non festeggia perché si fa male e poco dopo esce, lasciando il posto a Corona. Nel finale si chiude definitivamente la sfida con il calcio di rigore conquistato da Gyasi e realizzato da Ranocchia. Il Bari crolla, il Palermo ruggisce nella parte alta dalla graduatoria. Da sottolineare che il San Nicola non ha mai smesso di cantare. Tra i tanti cori si è sentito: "Noi vogliamo gente che lotta".