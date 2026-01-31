Il Venezia batte la Carrarese e torna in vetta: Stroppa sorpassa il Frosinone, frenato dall'Entella
VENEZIA - La Serie B ha un nuovo padrone: è il Venezia di mister Stroppa. Gli arancioneroverdi battono 2-1 la Carrarese, conquistano la settima vittoria consecutiva e tornano primi in classifica da soli, a quota 47 punti. Nel match dello stadio 'Penzo', valido per la 22esima giornata del campionato cadetto, i padroni di casa si portano avanti al 25' con il gol di Busio ma vengono raggiunti al 53' da Hasa. Il Venezia preme sull'acceleratore, assedia la porta della Carrarese e trova il gol del nuovo vantaggio all'82' con il tap-in di Schingtienne, al suo primo gol stagionale. Stroppa mette così la freccia sul Frosinone (ora a 46), bloccato sul pari (1-1) dalla Virtus Entella: a Chiavari, i padroni di casa sbloccano il risultato al 50' con Cuppone, sfiorano il raddoppio più volte in contropiede per poi subire il pareggio-beffa in extremis: il gol che regala almeno un punto ad Alvini lo mette a segno Fiori, appena arrivato dal Mantova, all'ultimo respiro (95').
Serie B, Catanzaro ko a Bolzano. Tris Avellino, pari tra Empoli e Modena
Terza vittoria consecutiva per il Sudtirol (ora a 28 punti) che piega 2-1 il Catanzaro (inchiodato a 32). Padroni di casa avanti al 3' con l'ex Napoli Zedadka, Pittarello però non ci sta e ristabilisce la parità al 6' con Pittarello. Il gol decisivo per i biancorossi di Bolzano lo segna Merkaj al 21'. Sorride anche l'Avellino (28 punti) che, al 'Partenio', piega 3-1 in rimonta il Cesena (34): dopo il gol bianconero di Olivieri (8'), gli irpini si scatenano, trascinati dalla tripletta di uno scatenato Biasci (17', 37' e 62'). Infine, al 'Castellani', Empoli (28 punti) e Modena (34), si dividono la posta in palio: finisce 0-0 con i canarini che chiudono il match in dieci uomini, nel finale di gara, per il doppio giallo a Nador.
