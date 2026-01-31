Il Venezia batte la Carrarese e torna in vetta: Stroppa sorpassa il Frosinone, frenato dall'Entella

VENEZIA - La Serie B ha un nuovo padrone: è il Venezia di mister Stroppa. Gli arancioneroverdi battono 2-1 la Carrarese, conquistano la settima vittoria consecutiva e tornano primi in classifica da soli, a quota 47 punti. Nel match dello stadio 'Penzo', valido per la 22esima giornata del campionato cadetto, i padroni di casa si portano avanti al 25' con il gol di Busio ma vengono raggiunti al 53' da Hasa. Il Venezia preme sull'acceleratore, assedia la porta della Carrarese e trova il gol del nuovo vantaggio all'82' con il tap-in di Schingtienne, al suo primo gol stagionale. Stroppa mette così la freccia sul Frosinone (ora a 46), bloccato sul pari (1-1) dalla Virtus Entella: a Chiavari, i padroni di casa sbloccano il risultato al 50' con Cuppone, sfiorano il raddoppio più volte in contropiede per poi subire il pareggio-beffa in extremis: il gol che regala almeno un punto ad Alvini lo mette a segno Fiori, appena arrivato dal Mantova, all'ultimo respiro (95').