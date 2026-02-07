Serie B, Venezia in fuga: colpo a Frosinone. Il Bari cade al 94' nella sfida salvezza a Mantova
Il Venezia fa suo lo scontro al vertice a Frosinone, valido per la ventitreesima giornata di Serie B, aperta dal 2-0 interno del Cesena sul fanalino di coda Pescara. Gli uomini di Stroppa s'impongono 2-1 in trasferta e vanno in fuga: +4 sui ciociari secondi. Allo Stirpe padroni di casa in vantaggio al 43' grazie a una rete di Raimondo, ma riacciuffati nella ripresa, al 63' per un autogol di Cittadini. Il blitz, pesantissimo nei giochi promozione, è firmato da Doumbia al 78'. Dopo quattro partite torna a vincere il Catanzaro di Alberto Aquilani: 2-0 alla Reggiana grazie ai gol di Liberali al 29' e D'Alessandro al 52'. Il successo consente ai calabresi di consolidarsi in zona playoff dove la Juve Stabia si conferma nonostante un rocambolesco: 3-3 al Menti con il Padova. Sblocca Gabrielloni su rigore al 28', raddoppia il neo-acquisto Zeroli al 50', accorcia le distanze Buonaiuto al 70', le ristabilisce Burnete all'80'. Finale pirotecnico con Capelli (86') e Bortolussi (90), che evitano la sconfitta.
Serie B: Mantova-Bari 2-1, Modena-Sampdoria 1-2
Finisce 2-1 la sfida salvezza tra Mantova e Bari. Meroni porta in vantaggio i padroni di casa al 14', ma due minuti più tardi pareggia Odenthal. Al 94' sigillo pesantissimo di Mancuso sulla gara. Quarto risultato utile consecutivo della Sampdoria, che dopo aver fatto suo in extremis il derby contro lo Spezia centra la seconda vittoria di fila sbancando Modena: Brunori si sblocca e al 54' porta avanti la Doria, ma Gliozzi la riprende al 75'. Ancora una volta il 90' è il minuto decisivo per i blucerchiati: Begic firma tre punti d'oro nei giochi per la permanenza in categoria. Pari a reti inviolate tra Carrarese e Südtirol. Dalle 17:15 si gioca Palermo-Empoli. Dalle 19:30 Spezia-Entella.