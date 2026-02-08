Serie B, ruggito Monza: vittoria in rimonta sull'Avellino, Bianco vola al secondo posto

MONZA - Il Monza batte 2-1 in rimonta l'Avellino nel finale di gara e vola al secondo posto in classifica, in piena zona promozione. Nel match dell''U-Power Stadium', valido come posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie B, la formazione di mister Bianco preme forte sull'acceleratore ma i tentativi dei padroni di casa si infrangono contro il muro eretto dalla difesa irpina e, soprattutto, contro il portiere Daffara, protagonista di un'ottima prima frazione. Il Monza spinge anche a inizio ripresa ma il gol che sblocca il match lo trova a sorpresa l'Avellino: Sala approfitta di un errore in fase d'impostazione dei biancorossi e serve Biasci (al suo 11° centro stagionale) che beffa Thiam con un preciso rasoterra sul primo palo. Lo svantaggio scuote il Monza che si riversa tutto in avanti. Al 60' Bianco inserisce Cutrone al posto di un evanescente Mota e la mossa si rivela subito azzeccata: al 78', di testa, l'ex Parma supera Daffara e segna così il suo primo gol in maglia biancorossa. La squadra di casa ci crede e, all'85', l'arbitro Marinelli punisce con il calcio di rigore un tocco di mano in area di un ingenuo Fontanarosa. Dal dischetto si presenta capitan Pessina che, al minuto 86, non sbaglia e torna al gol dopo un anno e mezzo (l'ultimo, anche il quell'occasione su rigore, il 27 aprile 2024 in un Lecce-Monza 1-1 valido 34esima giornata del campionato di Serie A 23/24).