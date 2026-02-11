Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Serie B, il Frosinone ne fa tre all'Avellino. La Juve Stabia vince in rimonta a Empoli© LAPRESSE

Serie B, il Frosinone ne fa tre all'Avellino. La Juve Stabia vince in rimonta a Empoli

I risultati del mercoledì del turno infrasettimanale del campionato cadetto
2 min
TagsSerie B

Nel mercoledì della ventiquattresima giornata di Serie B, il Frosinone schianta l'Avellino in trasferta e si porta al secondo posto in classifica dopo lo 0-0 tra Sudtirol e Monza. Al Partenio la squadra di Alvini si impone 3-1: per i ciociari a segno Kvernadze (16'), Calo (26') e Cichella (61') mentre Enrici (77') sigla la rete per rendere meno amaro il risultato.

 

Serie B, anche due 0-0 questo mercoledì

Tre punti in trasferta anche per la Juve Stabia, vittoriosa in rimonta sul campo dell'Empoli. I toscani, passati in vantaggio con una rete di Lovato (11'), si fanno recuperare e superare nel secondo tempo con i gol di Leone (57') e Carissoni (64') per il definitivo 1-2. Tra Bari e Spezia, invece, un altro 0-0.

 

Tutte le news di Serie B

