Serie B, il Bari batte la Samp e riapre la lotta per la salvezza

Colpaccio del Bari , che nell'anticipo della 27ª giornata di Serie B sbanca il Marassi blucerchiato, superando 2-0 la Samp e ritrovando quella vittoria che mancava ormai da gennaio. Pugliesi che si rimettono in corsa nella lotta salvezza e che si portano a -4 proprio dai blucerchiati, al secondo ko di fila e fischiati dal pubblico del Ferraris.

Il Bari passa con un gol per tempo

Partono bene i padroni di casa, che vanno subito vicini al gol con Henderson, che pescato da Begic centra il palo. È un fuoco di paglia, perché è il Bari a prendere in mano il pallino del gioco e a passare nel cuore del primo tempo con Moncini, sull'assist di Esteves dopo il pallone sanguinoso perso da Cicconi. Pugliesi avanti di una rete all'intervallo e che rischiano poi solamente in apertura di ripresa, quando Maggiore salva sulla linea dopo una furibonda mischia in area. Nel finale, con la Samp sbilanciata, il Bari trova il raddoppio con una gemma del nuovo entrato Bellomo, dopo un irresistibile coast to coast.