Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, il Bari batte la Samp e riapre la lotta per la salvezza© LAPRESSE

Serie B, il Bari batte la Samp e riapre la lotta per la salvezza

La squadra di Longo passa 2-0 a Marassi, tornando a vincere dopo un mese e portandosi a -4 dai blucerchiati
1 min
TagsBariSampdoriaSerie B

Colpaccio del Bari, che nell'anticipo della 27ª giornata di Serie B sbanca il Marassi blucerchiato, superando 2-0 la Samp e ritrovando quella vittoria che mancava ormai da gennaio. Pugliesi che si rimettono in corsa nella lotta salvezza e che si portano a -4 proprio dai blucerchiati, al secondo ko di fila e fischiati dal pubblico del Ferraris.

Il Bari passa con un gol per tempo

Partono bene i padroni di casa, che vanno subito vicini al gol con Henderson, che pescato da Begic centra il palo. È un fuoco di paglia, perché è il Bari a prendere in mano il pallino del gioco e a passare nel cuore del primo tempo con Moncini, sull'assist di Esteves dopo il pallone sanguinoso perso da Cicconi. Pugliesi avanti di una rete all'intervallo e che rischiano poi solamente in apertura di ripresa, quando Maggiore salva sulla linea dopo una furibonda mischia in area. Nel finale, con la Samp sbilanciata, il Bari trova il raddoppio con una gemma del nuovo entrato Bellomo, dopo un irresistibile coast to coast.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Samp-Bari

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS