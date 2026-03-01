Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
Serie B: Insigne e Meazzi fermano il Palermo di Inzaghi. Frosinone, che rimonta a Catanzaro

Si chiude oggi la 27esima giornata del campionato cadetto: ko a sorpresa per Inzaghi contro l'ultima in classifica, primo gol per l'ex capitano del Napoli
3 min
TagsSerie BCatanzaro-FrosinonePescara-Palermo

Nella domenica di calcio dedicata alla 27esima giornata di Serie B, il Pescara di Giorgio Gorgone batte a sorpresa il Palermo di Filippo Inzaghi, grazie al primo sigillo in campionato di Lorenzo Insigne, tornato a gennaio per provare a centrare l'obiettivo salvezza. Partita bellissima anche a Catanzaro, dove le aquile sciupano un doppio vantaggio, lasciandosi rimontare dal Frosinone di Alvini.

Serie B: Frosinone, pari in rimonta a Catanzaro. Lorenzo Insigne punisce Inzaghi

Al "Ceravolo", il Catanzaro di Alberto Aquilani la sblocca al tramonto del primo tempo, andando a segno con Ruggero Frosinini. In avvio di ripresa, invece, bastano pochi secondi a Mattia Liberali per siglare il suo secondo gol in giallorosso. La reazione del Frosinone non si fa attendere, con la rete realizzata da Cichella al 50' che riapre subito il match. Cresce la formazione ciociara e al 67' Fiori finalizza al meglio l'assist di Jeremy Oyono, mettendo a referto il definitivo 2-2. Allo stadio "Adriatico - Cornacchia", nella seconda delle tre gare domenicali, il Palermo di Filippo Inzaghi va avanti con il solito Pohjanpalo al minuto 47, ma è proprio Lorenzo Insigne a ridare speranza al Pescara, sfruttando l'ausilio di Di Nardo e segnando un gol dal significativo valore simbolico. Prima gioia per il fantasista ex Napoli, oggi all'esordio da titolare, da quando ha scelto di tornare in Abruzzo. Nel finale, lo stesso Insigne lascia il posto a Meazzi, che all'87' punta l'area di rigore rosanero e calcia con il destro, trovando una deviazione che spiazza Joronen. A sorpresa, è 2-1 per il Delfino. Palermo ko. Alle ore 17:15 spazio allo scontro salvezza Mantova-Carrarese.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Catanzaro-Frosinone

