Il Venezia vola: poker all'Avellino! Monza espugna Cesena, Modena ancora ko

Si apre la ventottesima giornata di Serie B . Turno infrasettimanale per il campionato cadetto che si apre con il pareggio per 2-2 tra Padova e Spezia . Artistico sblocca la partita per i liguri, ma Sgarbi trova la rete del pareggio. Al 78' il Padova passa avanti con il ritorno al gol di Kevin Lasagna , ma quattro minuti dopo Bonfanti riporta la partita in parità. Il Venezia consolida il primo posto e vince 4-0 contro l'Avellino . Tutto facile in casa per la squadra di Stroppa, complice l'espulsione di Tutino al 34. Il Venezia sfrutta bene la superiorità numerica e nel giro di sei minuti ipoteca la partita: al 38' la sblocca Dagasso , Reale si fa autogol due minuti dopo e Busio al 44' cala il tris. Dagasso nel recupero firma la rete del poker. Sempre a quota 60 punti al primo posto tiene il passo il Monza , che vince contro il Cesena : 3-1 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Anche i brianzoli chiudono la partita nel primo tempo, con Azzi e Cutrone che firmano i due gol. Il Monza nel finale si ritrova in dieci per l'espulsione di Azzi, resiste e trova anche la rete del tris con Petagna . Gol della bandiera nel recupero segnato da Frabotta .

Serie B, risultati e marcatori del turno infrasettimanale

Finisce 2-1 tra Virtus Entella e Modena. Lungo porta avanti i padroni di casa al 45', passano due minuti e in pieno recupero Tonoli riporta subito la partita in parità. Nella ripresa il Modena domina e va più volte vicino al gol del raddoppio, ma tiene bene l'Entella e ne approfitta perché all'85 Karic segna la rete del vantaggio. Lo stesso Karic un minuto dopo il gol rimedia il secondo giallo e viene espulso. Tre punti fondamentali per i liguri che si tolgono momentaneamente dalla zona retrocessione. Torna a vincere il Sudtirol e lo fa al Città di Tricolore contro la Reggiana: 4-0 per i bolzanini. Kofler la sblocca nel primo tempo, poi nel finale il Sudtirol dilaga: Pecorino, Casiraghi e Merkaj calano il poker.