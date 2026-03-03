Il Venezia vola: poker all'Avellino! Monza espugna Cesena, Modena ancora ko
Si apre la ventottesima giornata di Serie B. Turno infrasettimanale per il campionato cadetto che si apre con il pareggio per 2-2 tra Padova e Spezia. Artistico sblocca la partita per i liguri, ma Sgarbi trova la rete del pareggio. Al 78' il Padova passa avanti con il ritorno al gol di Kevin Lasagna, ma quattro minuti dopo Bonfanti riporta la partita in parità. Il Venezia consolida il primo posto e vince 4-0 contro l'Avellino. Tutto facile in casa per la squadra di Stroppa, complice l'espulsione di Tutino al 34. Il Venezia sfrutta bene la superiorità numerica e nel giro di sei minuti ipoteca la partita: al 38' la sblocca Dagasso, Reale si fa autogol due minuti dopo e Busio al 44' cala il tris. Dagasso nel recupero firma la rete del poker. Sempre a quota 60 punti al primo posto tiene il passo il Monza, che vince contro il Cesena: 3-1 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Anche i brianzoli chiudono la partita nel primo tempo, con Azzi e Cutrone che firmano i due gol. Il Monza nel finale si ritrova in dieci per l'espulsione di Azzi, resiste e trova anche la rete del tris con Petagna. Gol della bandiera nel recupero segnato da Frabotta.
Serie B, risultati e marcatori del turno infrasettimanale
Finisce 2-1 tra Virtus Entella e Modena. Lungo porta avanti i padroni di casa al 45', passano due minuti e in pieno recupero Tonoli riporta subito la partita in parità. Nella ripresa il Modena domina e va più volte vicino al gol del raddoppio, ma tiene bene l'Entella e ne approfitta perché all'85 Karic segna la rete del vantaggio. Lo stesso Karic un minuto dopo il gol rimedia il secondo giallo e viene espulso. Tre punti fondamentali per i liguri che si tolgono momentaneamente dalla zona retrocessione. Torna a vincere il Sudtirol e lo fa al Città di Tricolore contro la Reggiana: 4-0 per i bolzanini. Kofler la sblocca nel primo tempo, poi nel finale il Sudtirol dilaga: Pecorino, Casiraghi e Merkaj calano il poker.