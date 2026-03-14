Serie B, Bari travolgente: poker salvezza alla Reggiana. Il Frosinone acciuffato due volte dal Cesena 

Trentesima giornata in Serie B. Nove giornate alla fine del campionato, punti pesantissimi in chiave promozione diretta, playoff e salvezza. Modena-Spezia 3-0 nell'anticipo del venerdì. Imporante in chiave in permanenza in categoria lo scontro diretto al San Nicola tra Bari e Reggiana: 4-1. Reti di Artioli al 10', Rao, al 15' e al 3' della ripresa, Moncini al 57'. Di Mateus Lusuardi, all'89', il gol della bandiera degli ospiti. I biancorossi salgono a quota 31 punti operando il sorpasso sugli emiliani, penultimi a quota 29 con lo Spezia. A quota 31 punti sale invece il Mantova riacciuffato sul 2-2 alla Computer Gross Arena dall'Empoli (32): reti di Bragantini al 21' e Cella al 37' per il Mantova nel primo tempo, di Shpendi al 50' e Saporiti all'84' per l'Empoli. Si issa a 33 punti la Carrarese: 1-1 al Menti dalla Juve Stabia, che si conferma in zona spareggi promozione: di Mosti al 33' e Torregrossa al 77' su rigore le marcature di giornata.