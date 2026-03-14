Serie B, Bari travolgente: poker salvezza alla Reggiana. Il Frosinone acciuffato due volte dal Cesena
Trentesima giornata in Serie B. Nove giornate alla fine del campionato, punti pesantissimi in chiave promozione diretta, playoff e salvezza. Modena-Spezia 3-0 nell'anticipo del venerdì. Imporante in chiave in permanenza in categoria lo scontro diretto al San Nicola tra Bari e Reggiana: 4-1. Reti di Artioli al 10', Rao, al 15' e al 3' della ripresa, Moncini al 57'. Di Mateus Lusuardi, all'89', il gol della bandiera degli ospiti. I biancorossi salgono a quota 31 punti operando il sorpasso sugli emiliani, penultimi a quota 29 con lo Spezia. A quota 31 punti sale invece il Mantova riacciuffato sul 2-2 alla Computer Gross Arena dall'Empoli (32): reti di Bragantini al 21' e Cella al 37' per il Mantova nel primo tempo, di Shpendi al 50' e Saporiti all'84' per l'Empoli. Si issa a 33 punti la Carrarese: 1-1 al Menti dalla Juve Stabia, che si conferma in zona spareggi promozione: di Mosti al 33' e Torregrossa al 77' su rigore le marcature di giornata.
Serie B, il Catanzaro di Aquilani vince a Padova. Il Frosinone riacciuffato due volte dal Cesena
Si consolida al quinto posto il Catanzaro di Alberto Aquilani andando a vincere a 3-1 a Padova grazie ai gol di Alesi al 17', Iemmello al 51' e al 94'. Padroni di casa a bersaglio con Di Maggio al 92'. Cesena-Frosinone finisce 2-2: gli uomini di Massimiliano Alvini non riescono a imporsi all'Orogel Stadium Dino Manuzzi: passano a condurre grazie al sigillo di Corrado al 40', vengono riacciuffati da Corazza al 59', tornano avanti con Ghedjemis al 72' ma vengono bucati ancora da Corazza al 79' e non si mettono in condizione di sfruttare pienamente lo scontro diretto tra Monza e Palermo.
Monza-Palermo, scontro diretto per la promozione. Samp all'esame Venezia
Dalle 17:15 si gioca la sfida promozione diretta Monza-Palermo, con i rosanero di Filippo Inzaghi che vincendo opererebbero l'aggancio ai danni dei brianzoli di Paolo Bianco. Dalle 19:30 Sampdoria-Venezia, i blucerchiati, in lotta per non retrocedere, ospitano la capolista del campionato di Serie B. A completare il quadro di gare in programma saranno domani, domenica 15 marzo, Virtus Entella-Avellino (ore 15) e Südtirol-Pescara (ore 17:15).
Trentesima giornata in Serie B. Nove giornate alla fine del campionato, punti pesantissimi in chiave promozione diretta, playoff e salvezza. Modena-Spezia 3-0 nell'anticipo del venerdì. Imporante in chiave in permanenza in categoria lo scontro diretto al San Nicola tra Bari e Reggiana: 4-1. Reti di Artioli al 10', Rao, al 15' e al 3' della ripresa, Moncini al 57'. Di Mateus Lusuardi, all'89', il gol della bandiera degli ospiti. I biancorossi salgono a quota 31 punti operando il sorpasso sugli emiliani, penultimi a quota 29 con lo Spezia. A quota 31 punti sale invece il Mantova riacciuffato sul 2-2 alla Computer Gross Arena dall'Empoli (32): reti di Bragantini al 21' e Cella al 37' per il Mantova nel primo tempo, di Shpendi al 50' e Saporiti all'84' per l'Empoli. Si issa a 33 punti la Carrarese: 1-1 al Menti dalla Juve Stabia, che si conferma in zona spareggi promozione: di Mosti al 33' e Torregrossa al 77' su rigore le marcature di giornata.