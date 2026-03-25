Nasce B4People: Bedin rimette al centro della Lega solidarietà e impegno sociale

ROMA - Rinasce la piattaforma della solidarietà in Serie B, ampliando il suo raggio d’interesse ad altri ambiti, già patrimonio della seconda Lega professionistica del calcio italiano. Ideata dall’attuale Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ai tempi della sua presidenza settennale della cadetteria (2010-2017) sotto il nome di B Solidale, il nuovo progetto mutuerà proprio da quella esperienza ideali e aspetti valoriali. Il nuovo contenitore per il sociale, voluto dal presidente Paolo Bedin, prenderà il nome di B4People e si arricchirà di altre mission, tutte destinate ad andare oltre l’impegno tecnico, che pure sta segnalando il torneo cadetto come una fucina di talenti da non disperdere. «Intendiamo proseguire un cammino intrapreso col Ministro Abodi – ha sottolineato il presidente Bedin – consapevoli che la nostra Lega rappresenta territori ricchi di bellezza, valori e potenzialità».





OBIETTIVI. L’intento è di avere anche una funzione educativa, che si svilupperà attraverso tre fondamentali direttrici: 1) lotta agli illeciti sportivi e al match fixing, ovvero ai tentativi, sempre più frequenti, di alterazione dei risultati delle gare, che avvengono ormai a livello planetario tramite le nuove tecnologie; 2) contrastare le discriminazioni di genere, obiettivo che lo sport può aiutare a centrare «perché nulla come lo sport ha la forza di aggregare e sensibilizzare», ha ricordato Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; 3) infine, la piattaforma B4People sarà impegnata a prevenire e scoraggiare le dipendenze digitali, favorendo la possibilità di utilizzare responsabilmente innovazioni tecnologiche ormai potenti e pervasive. «Non credo che il degrado sia inevitabile», ha affermato il ministro Abodi, che nella Lega B ha lasciato il cuore, oltre che tanta nostalgia di futuro. «Mettere le persone al centro dei nostri progetti e stilare bilanci sociali – ha aggiunto – è molto più complicato che organizzare un campionato di calcio. Bisogna lavorare per la gente, il calcio senza la gente non è niente. Operando, però, coi piedi per terra, i cuori in sintonia e una visione strategica per migliorarsi, tenendo presente il bene comune. Un sottotitolo, tra l’altro, che suggerirei di adottare anche per B4People, non solo per la mia nota passione per la lingua italiana», ha chiosato Abodi tra l’ironico e il propositivo.

Intanto, domani scatta da Palermo l’Integrity Tour – poi Catanzaro –, progetto che da oltre 10 anni opera in sinergia con Sportradar e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale per la lotta al fenomeno delle frodi sportive. Al tradizionale incontro, che si svolge con i club di B, relativo al rispetto delle regole del gioco con prima squadra e settori giovanili, si aggiungerà un modulo dedicato alle dipendenze digitali, in sinergia col Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (presente all’evento capitolino Paolo Molinari, capo dipartimento). Un fenomeno che interessa la collettività e, in particolare, i giovani, soggetti più vulnerabili, da coinvolgere con la valorizzazione di gesti positivi. Va in questa direzione il ripristino del Cartellino Verde, altra idea di Abodi durante la sua presidenza di Lega B.