Dove vedere Frosinone-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario

Dove vedere Frosinone-Palermo in diretta tv

Frosinone-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. In occasione della 34esima giornata di Serie B, DAZN ha scelto di rendere visibile Frosinone-Palermo in modalità gratuita, anche ai "non abbonati". Per accedere alla piattaforma senza costi aggiuntivi, basterà completare la registrazione inserendo e-mail, nome e cognome.