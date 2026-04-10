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Dove vedere Frosinone-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul big match della 34esima giornata del campionato di Serie B: le probabili scelte di Alvini e Inzaghi
TagsSerie BFrosinonePalermo

Sognare non costa nulla. Lo sanno bene Frosinone e Palermo, protagoniste della super sfida di questa 34esima giornata di Serie B, che si apre oggi allo stadio "Benito Stirpe". Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, ambo le squadre hanno ripreso il loro cammino vincendo 2-0 tra le mura amiche, battendo rispettivamente Padova ed Avellino. In palio punti importantissimi in ottica secondo posto, con lo sguardo rivolto all'obiettivo Serie A.

Frosinone-Palermo, l'orario

Il big match della 34esima giornata del campionato di Serie B andrà in scena questa sera alle ore 20:30 allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, dove il Palermo di Filippo Inzaghi proverà ad accorciare ulteriormente la classifica in chiave promozione diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Dove vedere Frosinone-Palermo in diretta tv

Frosinone-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. In occasione della 34esima giornata di Serie B, DAZN ha scelto di rendere visibile Frosinone-Palermo in modalità gratuita, anche ai "non abbonati". Per accedere alla piattaforma senza costi aggiuntivi, basterà completare la registrazione inserendo e-mail, nome e cognome.

Frosinone-Palermo, dove vederla in streaming

Streaming attivo su DAZN (modalità gratuita), Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il big match della 34esima giornata di Serie B grazie alla webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Alvini e Inzaghi

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calà, Cichella; Fini, Gelli, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.

A disposizione: 75 Pisseri, 12 Lolic, 6 Gelli J., 19 Corrado, 21 Oyono J., 7 Ghedjemis, 80 Fiori, 2 Cittadini, 28 Zilli, 99 Barcella, 8 Koutsoupias, 90 Vergani.

Indisponibili: Kone, Marchizza, Corrado. Squalificati: -. Diffidati: Cittadini, Cichella, Gelli J., Fiori, Gelli F.

PALERMO (3-5-2): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, A. Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 19 Bereszynski, 29 Peda, 72 Veroli, 96 Magnani, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 28 Blin.

Indisponibili: Johnsen, Corona. Squalificati: -. Diffidati: Bereszynski, Peda, Bani, Magnani, Gyasi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Sognare non costa nulla. Lo sanno bene Frosinone e Palermo, protagoniste della super sfida di questa 34esima giornata di Serie B, che si apre oggi allo stadio "Benito Stirpe". Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, ambo le squadre hanno ripreso il loro cammino vincendo 2-0 tra le mura amiche, battendo rispettivamente Padova ed Avellino. In palio punti importantissimi in ottica secondo posto, con lo sguardo rivolto all'obiettivo Serie A.

Frosinone-Palermo, l'orario

Il big match della 34esima giornata del campionato di Serie B andrà in scena questa sera alle ore 20:30 allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, dove il Palermo di Filippo Inzaghi proverà ad accorciare ulteriormente la classifica in chiave promozione diretta.

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