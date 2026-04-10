Frosinone e Palermo, un pareggio che non fa felice nessuno

Pari e patta con le due squadre che escono tra gli applausi. Il Frosinone, passato in vantaggio a 16 minuti dalla fine, ha creduto ai tre punti, Ranocchia lo ha riportato con i piedi per terra. In avvio gli ospiti si presentano con un cross di Pierozzi per Ceccaroni che, di testa, sfiora il palo. Risponde il Frosinone (10') con Raimondo che, davanti a Gomis, viene fermato da Bani. Il Frosinone aumenta l'intensità delle sue offensive. Alla mezz'ora Koutsoupias cerca Raimondo che non arriva alla deviazione per un soffio. Al 43' incertezza tra Palmisani e Monterisi, Pohjanpalo li anticipa e colpisce il palo.