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Frosinone e Palermo, un pareggio che non fa felice nessuno© LAPRESSE

Frosinone e Palermo, un pareggio che non fa felice nessuno

Pari e patta con le due squadre che escono tra gli applausi
1 min

Pari e patta con le due squadre che escono tra gli applausi. Il Frosinone, passato in vantaggio a 16 minuti dalla fine, ha creduto ai tre punti, Ranocchia lo ha riportato con i piedi per terra. In avvio gli ospiti si presentano con un cross di Pierozzi per Ceccaroni che, di testa, sfiora il palo. Risponde il Frosinone (10') con Raimondo che, davanti a Gomis, viene fermato da Bani. Il Frosinone aumenta l'intensità delle sue offensive. Alla mezz'ora Koutsoupias cerca Raimondo che non arriva alla deviazione per un soffio. Al 43' incertezza tra Palmisani e Monterisi, Pohjanpalo li anticipa e colpisce il palo.

Tutti i gol nella ripresa

Nella ripresa Ranocchia spara, Palmisani devia con difficoltà in angolo. I rosanero sfiorano il gol al 20' con Le Douaron e un minuto dopo con Segre, su cross di Augello. Dopo una rovesciata alta di Pohjanpalo, arriva il vantaggio dei ciociari con una splendida punizione mancina di Calo. Il Frosinone sembra tenere ma, al 44', Ranocchia, con una stoccata da fuori area, pareggia i conti (sesto gol in campionato per lui). 

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