Dove vedere Avellino-Catanzaro in tv? Dazn o Prime Video, orario
A pochi giorni dallo scontro diretto con il Modena, il Catanzaro di Alberto Aquilani fa visita all'Avellino di Davide Ballardini, chiamato a riscattare le ultime due sconfitte consecutive incassate contro Sampdoria e Palermo. I calabresi, dal canto loro, vengono dall'amaro pareggio interno con il Monza e in Irpinia saranno costretti a convivere con molteplici assenze, tra infortuni e squalifiche. I lupi, invece, hanno bisogno di punti per archiviare il discorso salvezza e continuare a inseguire il sogno playoff.
Avellino-Catanzaro, l'orario
Riflettori puntati sullo stadio "Partenio-Lombardi" a partire dalle ore 17:15, quando l'arbitro Tremolada della sezione di Monza darà il via alle ostilità tra Avellino e Catanzaro. Una salvezza da centrare e un quinto posto da blindare.
Dove vedere Avellino-Catanzaro in diretta tv
Avellino-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Avellino-Catanzaro, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della sfida odierna su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Ballardini e Aquilani
AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Patierno. Allenatore: Ballardini.
A disposizione: 53 Sassi, 2 Missori, 63 Fontanarosa, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 16 Kumi, 11 D’Andrea, 94 Insigne, 10 Russo, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 99 Favilli.
Indisponibili: Daffara, Milani, Reale, Sgarbi. Squalificati: Izzo. Diffidati: Besaggio, Palumbo, Sounas.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, F. Di Francesco; Liberali, Rispoli; Iemmello. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: 1 Marietta, 12 Madia, 99 Borrelli, 3 Esteves, 6 Jack, 5 Bashi, 26 Verrengia, 21 Pompetti, 28 Oudin, 98 Buglio, 81 Ardizzone, 39 Koffi.
Indisponibili: Cisse, D’Alessandro. Squalificati: Alesi, Cassandro, Nuamah, Pittarello. Diffidati: Brighenti, Favasuli, Frosinini, Petriccione.
A pochi giorni dallo scontro diretto con il Modena, il Catanzaro di Alberto Aquilani fa visita all'Avellino di Davide Ballardini, chiamato a riscattare le ultime due sconfitte consecutive incassate contro Sampdoria e Palermo. I calabresi, dal canto loro, vengono dall'amaro pareggio interno con il Monza e in Irpinia saranno costretti a convivere con molteplici assenze, tra infortuni e squalifiche. I lupi, invece, hanno bisogno di punti per archiviare il discorso salvezza e continuare a inseguire il sogno playoff.
Avellino-Catanzaro, l'orario
Riflettori puntati sullo stadio "Partenio-Lombardi" a partire dalle ore 17:15, quando l'arbitro Tremolada della sezione di Monza darà il via alle ostilità tra Avellino e Catanzaro. Una salvezza da centrare e un quinto posto da blindare.
Dove vedere Avellino-Catanzaro in diretta tv
Avellino-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Avellino-Catanzaro, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della sfida odierna su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.