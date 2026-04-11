Dove vedere Avellino-Catanzaro in tv? Dazn o Prime Video, orario

A pochi giorni dallo scontro diretto con il Modena, il Catanzaro di Alberto Aquilani fa visita all' Avellino di Davide Ballardini, chiamato a riscattare le ultime due sconfitte consecutive incassate contro Sampdoria e Palermo. I calabresi, dal canto loro, vengono dall'amaro pareggio interno con il Monza e in Irpinia saranno costretti a convivere con molteplici assenze, tra infortuni e squalifiche. I lupi, invece, hanno bisogno di punti per archiviare il discorso salvezza e continuare a inseguire il sogno playoff.

Avellino-Catanzaro, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Partenio-Lombardi" a partire dalle ore 17:15, quando l'arbitro Tremolada della sezione di Monza darà il via alle ostilità tra Avellino e Catanzaro. Una salvezza da centrare e un quinto posto da blindare.

Dove vedere Avellino-Catanzaro in diretta tv

Avellino-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Catanzaro, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della sfida odierna su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.