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Dove vedere Avellino-Catanzaro in tv? Dazn o Prime Video, orario

I lupi di Davide Ballardini sfidano la squadra di Alberto Aquilani in occasione della 34esima giornata di Serie B: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie BavellinoCatanzaro

A pochi giorni dallo scontro diretto con il Modena, il Catanzaro di Alberto Aquilani fa visita all'Avellino di Davide Ballardini, chiamato a riscattare le ultime due sconfitte consecutive incassate contro Sampdoria e Palermo. I calabresi, dal canto loro, vengono dall'amaro pareggio interno con il Monza e in Irpinia saranno costretti a convivere con molteplici assenze, tra infortuni e squalifiche. I lupi, invece, hanno bisogno di punti per archiviare il discorso salvezza e continuare a inseguire il sogno playoff.

Avellino-Catanzaro, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Partenio-Lombardi" a partire dalle ore 17:15, quando l'arbitro Tremolada della sezione di Monza darà il via alle ostilità tra Avellino e Catanzaro. Una salvezza da centrare e un quinto posto da blindare.

Dove vedere Avellino-Catanzaro in diretta tv

Avellino-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Catanzaro, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della sfida odierna su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Ballardini e Aquilani

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Patierno. Allenatore: Ballardini.

A disposizione: 53 Sassi, 2 Missori, 63 Fontanarosa, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 16 Kumi, 11 D’Andrea, 94 Insigne, 10 Russo, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 99 Favilli.

Indisponibili: Daffara, Milani, Reale, Sgarbi. Squalificati: Izzo. Diffidati: Besaggio, Palumbo, Sounas.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, F. Di Francesco; Liberali, Rispoli; Iemmello. Allenatore: Aquilani.

A disposizione: 1 Marietta, 12 Madia, 99 Borrelli, 3 Esteves, 6 Jack, 5 Bashi, 26 Verrengia, 21 Pompetti, 28 Oudin, 98 Buglio, 81 Ardizzone, 39 Koffi.

Indisponibili: Cisse, D’Alessandro. Squalificati: Alesi, Cassandro, Nuamah, Pittarello. Diffidati: Brighenti, Favasuli, Frosinini, Petriccione.

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A pochi giorni dallo scontro diretto con il Modena, il Catanzaro di Alberto Aquilani fa visita all'Avellino di Davide Ballardini, chiamato a riscattare le ultime due sconfitte consecutive incassate contro Sampdoria e Palermo. I calabresi, dal canto loro, vengono dall'amaro pareggio interno con il Monza e in Irpinia saranno costretti a convivere con molteplici assenze, tra infortuni e squalifiche. I lupi, invece, hanno bisogno di punti per archiviare il discorso salvezza e continuare a inseguire il sogno playoff.

Avellino-Catanzaro, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Partenio-Lombardi" a partire dalle ore 17:15, quando l'arbitro Tremolada della sezione di Monza darà il via alle ostilità tra Avellino e Catanzaro. Una salvezza da centrare e un quinto posto da blindare.

Dove vedere Avellino-Catanzaro in diretta tv

Avellino-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Catanzaro, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale della sfida odierna su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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