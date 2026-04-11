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Incredibile al Partenio: l'Avellino pareggia con gol del portiere. L'Entella ferma il Venezia © LAPRESSE

Incredibile al Partenio: l'Avellino pareggia con gol del portiere. L'Entella ferma il Venezia 

La vittoria last-minute della Sampdoria condanna il Pescara. Tre punti anche per la Juve Stabia. Pareggio tra Sudtirol e Modena
3 min
TagsSerie B

Nel sabato della trentaquattresima giornata di Serie B, il Venezia non riesce ad allungare in testa sul Frosinone (QUI LA CLASSIFICA): contro la Virtus Entella in trasferta la squadra di Stroppa non va oltre l'1-1. Al vantaggio dei lagunari firmato Haps (13'), risponde Guiu (61'). Da segnalare anche l'espulsione di Schingtienne (66'), che costringe gli ospiti a giocare una mezz'ora abbondante in inferiorità numerica.

Serie B, l'Entella ferma il Venezia. Vittoria last-minute per la Sampdoria contro il Pescara

Stesso risultato tra Sudtirol e Modena: anche in questo caso la squadra ospite passa in vantaggio, a segno Santoro (21'), per poi farsi riacciuffare da Pietrangeli (60') nella ripresa. Vittoria importante, invece, per la Sampdoria, che si impone 2-1 sul campo del Pescara e si allontana dalle zone calde della classifica: gli abruzzesi sbloccano la gara con un rigore trasformato da Di Nardo allo scadere del primo tempo, ma si fanno rimontare nel finale prima con la rete di Conti (82') e poi con quella di Depaoli in pieno recupero. Nel match, che si è giocato a pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Morosini, i capitani delle due squadre hanno indossato una fascia commemorativa. In tribuna era presente anche Ciro Immobile.

Iannarelli show: l'Avellino pareggia grazie al gol del portiere

Tre punti anche per la Juve-Stabia, vittoriosa per 2-0 sul Cesena grazie ai gol di Varnier (52') e Carissoni (63'). La storia più bella però arriva dal Partenio in occasione di Avellino-Catanzaro. Finisce 1-1 nella sfida tra Ballardini e Aquilani con un finale incredibile. Iemmello porta avanti i calabresi al 60' sugli sviluppi di un corner. Il Catanzaro va a centimetri dal raddoppio con il colpo di testa di Pontisso che esce di pochissimo e al 75' viene espulso Brighenti per la trattenuta in area ai danni di Favilli. Secondo giallo e rigore per l'Avellino: dal dischetto si presenta lo stesso Favilli, ma il tiro è debole e poco angolato, para Pigliacelli. Quando tutto sembrava apparecchiato per la vittoria del Catanzaro, succede l'impensabile: ultima azione, angolo per l'Avellino battuto da Insigne, in area svetta più in alto di tutti Iannarelli che colpisce di testa e pareggia. I biancoverdi conquistano un punto grazie al gol del portiere che non giocava da circa sei mesi. Chiude il quadro la sfida alle 19:30, Monza-Bari.

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