Incredibile al Partenio: l'Avellino pareggia con gol del portiere. L'Entella ferma il Venezia
Nel sabato della trentaquattresima giornata di Serie B, il Venezia non riesce ad allungare in testa sul Frosinone (QUI LA CLASSIFICA): contro la Virtus Entella in trasferta la squadra di Stroppa non va oltre l'1-1. Al vantaggio dei lagunari firmato Haps (13'), risponde Guiu (61'). Da segnalare anche l'espulsione di Schingtienne (66'), che costringe gli ospiti a giocare una mezz'ora abbondante in inferiorità numerica.
Serie B, l'Entella ferma il Venezia. Vittoria last-minute per la Sampdoria contro il Pescara
Stesso risultato tra Sudtirol e Modena: anche in questo caso la squadra ospite passa in vantaggio, a segno Santoro (21'), per poi farsi riacciuffare da Pietrangeli (60') nella ripresa. Vittoria importante, invece, per la Sampdoria, che si impone 2-1 sul campo del Pescara e si allontana dalle zone calde della classifica: gli abruzzesi sbloccano la gara con un rigore trasformato da Di Nardo allo scadere del primo tempo, ma si fanno rimontare nel finale prima con la rete di Conti (82') e poi con quella di Depaoli in pieno recupero. Nel match, che si è giocato a pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Morosini, i capitani delle due squadre hanno indossato una fascia commemorativa. In tribuna era presente anche Ciro Immobile.
Iannarelli show: l'Avellino pareggia grazie al gol del portiere
Tre punti anche per la Juve-Stabia, vittoriosa per 2-0 sul Cesena grazie ai gol di Varnier (52') e Carissoni (63'). La storia più bella però arriva dal Partenio in occasione di Avellino-Catanzaro. Finisce 1-1 nella sfida tra Ballardini e Aquilani con un finale incredibile. Iemmello porta avanti i calabresi al 60' sugli sviluppi di un corner. Il Catanzaro va a centimetri dal raddoppio con il colpo di testa di Pontisso che esce di pochissimo e al 75' viene espulso Brighenti per la trattenuta in area ai danni di Favilli. Secondo giallo e rigore per l'Avellino: dal dischetto si presenta lo stesso Favilli, ma il tiro è debole e poco angolato, para Pigliacelli. Quando tutto sembrava apparecchiato per la vittoria del Catanzaro, succede l'impensabile: ultima azione, angolo per l'Avellino battuto da Insigne, in area svetta più in alto di tutti Iannarelli che colpisce di testa e pareggia. I biancoverdi conquistano un punto grazie al gol del portiere che non giocava da circa sei mesi. Chiude il quadro la sfida alle 19:30, Monza-Bari.