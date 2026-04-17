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Dove vedere Sampdoria-Monza in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'anticipo della 35esima giornata del campionato di Serie B: Lombardo per archiviare il discorso salvezza, Bianco vede la A
TagsSerie BSampdoriaMonza

Pubblico delle grandi occasioni a Marassi, dove si inizia a sentire profumo di salvezza in casa Sampdoria. A -4 dai playoff, lecito sognare per la squadra di Attilio Lombardo, protagonista di un campionato tribolato e caratterizzato da tantissimi alti e bassi. Per il Monza di Paolo Bianco, invece, il discorso è diverso: la promozione diretta è ampiamente alla portata, ma ci sarà da lottare fino all'ultima giornata con Venezia, Frosinone e Palermo. Classifica cortissima.

Sampdoria-Monza, l'orario

Sampdoria-Monza aprirà oggi, venerdì 17 aprile, la 35esima giornata del campionato di Serie B: fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, dove sono attesi circa 30.000 spettatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Dove vedere Sampdoria-Monza in diretta tv

Sampdoria-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sampdoria-Monza, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Pubblico delle grandi occasioni a Marassi, dove si inizia a sentire profumo di salvezza in casa Sampdoria. A -4 dai playoff, lecito sognare per la squadra di Attilio Lombardo, protagonista di un campionato tribolato e caratterizzato da tantissimi alti e bassi. Per il Monza di Paolo Bianco, invece, il discorso è diverso: la promozione diretta è ampiamente alla portata, ma ci sarà da lottare fino all'ultima giornata con Venezia, Frosinone e Palermo. Classifica cortissima.

Sampdoria-Monza, l'orario

Sampdoria-Monza aprirà oggi, venerdì 17 aprile, la 35esima giornata del campionato di Serie B: fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, dove sono attesi circa 30.000 spettatori.

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