Dove vedere Sampdoria-Monza in tv? Dazn o Prime Video, orario

Pubblico delle grandi occasioni a Marassi, dove si inizia a sentire profumo di salvezza in casa Sampdoria. A -4 dai playoff, lecito sognare per la squadra di Attilio Lombardo, protagonista di un campionato tribolato e caratterizzato da tantissimi alti e bassi. Per il Monza di Paolo Bianco, invece, il discorso è diverso: la promozione diretta è ampiamente alla portata, ma ci sarà da lottare fino all'ultima giornata con Venezia, Frosinone e Palermo. Classifica cortissima.