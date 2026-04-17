Dove vedere Sampdoria-Monza in tv? Dazn o Prime Video, orario
Pubblico delle grandi occasioni a Marassi, dove si inizia a sentire profumo di salvezza in casa Sampdoria. A -4 dai playoff, lecito sognare per la squadra di Attilio Lombardo, protagonista di un campionato tribolato e caratterizzato da tantissimi alti e bassi. Per il Monza di Paolo Bianco, invece, il discorso è diverso: la promozione diretta è ampiamente alla portata, ma ci sarà da lottare fino all'ultima giornata con Venezia, Frosinone e Palermo. Classifica cortissima.
Sampdoria-Monza, l'orario
Sampdoria-Monza aprirà oggi, venerdì 17 aprile, la 35esima giornata del campionato di Serie B: fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, dove sono attesi circa 30.000 spettatori.
Dove vedere Sampdoria-Monza in diretta tv
Sampdoria-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sampdoria-Monza, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Pubblico delle grandi occasioni a Marassi, dove si inizia a sentire profumo di salvezza in casa Sampdoria. A -4 dai playoff, lecito sognare per la squadra di Attilio Lombardo, protagonista di un campionato tribolato e caratterizzato da tantissimi alti e bassi. Per il Monza di Paolo Bianco, invece, il discorso è diverso: la promozione diretta è ampiamente alla portata, ma ci sarà da lottare fino all'ultima giornata con Venezia, Frosinone e Palermo. Classifica cortissima.
Sampdoria-Monza, l'orario
Sampdoria-Monza aprirà oggi, venerdì 17 aprile, la 35esima giornata del campionato di Serie B: fischio d'inizio previsto per le ore 20:30 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova, dove sono attesi circa 30.000 spettatori.