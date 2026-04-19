Serie B: Padova, vittoria salvezza. Pareggiano Pescara ed Empoli

In Serie B vanno in archivio le partite in programma in questa domenica di calcio, con tanti scontri diretti importanti in chiave salvezza, a pochi passi dalla fine della regular season. Pareggiano Carrarese e Pescara , mentre il Padova batte un colpo significativo contro la Reggiana, vincendo nel finale. Solo un pari per l'Empoli, che non supera l'ostacolo Entella.

Carrarese, pari nel finale contro il Pescara di Insigne

Allo “Stadio dei Marmi” di Carrara, la squadra di Antonio Calabro si porta subito in vantaggio, andando a segno al 19’ con Filippo Di Stefano, bravo a finalizzare l’assist di Belloni. La reazione del Pescara, però, non si fa attendere e al 35’ arriva il gol del pareggio, con Letizia che centra il bersaglio grosso sull’ennesima iniziativa di Lorenzo Insigne. Nella ripresa, partono forte gli abruzzesi, che al 61’ completano la rimonta con Acampora, lesto nel superare ancora una volta Bleve. Nel finale, il definitivo 2-2 targato Bouah, che regala un punto prezioso ai toscani e mette nei guai il Delfino, che resta in zona retrocessione diretta. Gialloazzurri, invece, a -1 dai playoff.

Padova, vittoria salvezza. Proteste della Reggiana nel finale

Partita molto equilibrata allo stadio “Euganeo”, complice l’importanza della posta in palio. Primo tempo povero di emozioni tra Padova e Reggiana, mentre nella seconda frazione i cambi di Breda sortiscono gli effetti sperati al minuto 80, quando il neo entrato Seghetti raccoglie l’assist di Gianluca Caprari e punisce l’estremo difensore avversario. Esplodono i tifosi biancoscudati, al secondo successo consecutivo tra le mura amiche. Al 94’, però, da segnalare l’episodio che fa infuriare la panchina della Reggiana: Novakovich realizza il gol dell’1-1 a porta sguarnita, ma il direttore di gara vede una carica irregolare ai danni di Sorrentino, che esce senza bloccare la sfera prima di franare sul diretto avversario. Il Var conferma, i dubbi in casa Reggiana restano.

Empoli, solo un pareggio con l'Entella

Empoli e Virtus Entella, nell'ultima gara domenicale in Serie B, non vanno oltre l'1-1 al "Castellani", con Guiu che porta avanti i liguri in avvio e Magnino che pareggia i conti a inizio ripresa, limitando i danni per i padroni di casa. Squadre che compiono così solo un piccolo passo verso l'obiettivo salvezza: Entella a quota 36, in piena zona playout, mentre l'Empoli approda a 37 e oggi manterrebbe la categoria. Tutto ancora aperto a tre giornate dalla fine.