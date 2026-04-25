Palermo, la A di scorta ai playoff per Inzaghi
Il pari nel testacoda con la Reggiana esclude Pohjanpalo & C. dalla corsa per la promozione diretta. Il Venezia di Stroppa batte l'Empoli e stacca nuovamente in vetta Monza e Frosinone. Rompicapo salvezza: vince solo l'Entella tra le ultime otto in classifica. Pescara, pari amaro: non basta la magia di Insigne
Meglio aggiornare le classifiche avulse e preparare le calcolatrici scientifiche. Per un finale così potrebbero non bastare altri 180 palpitanti minuti: bisognerà incrociare scontri diretti e risultati dell’intera stagione. Un vero rompicapo. Non per il Venezia, che batte anche l’Empoli e si isola nuovamente in vetta dopo essere stato agganciato da Monza e Frosinone. Bianco e Alvini non indietreggiano di un millimetro lassù, ma lo specialista Stroppa replica colpo su colpo ed è a soli 3 punti dal quarto trionfo in carriera, l’ultimo appena un anno fa con la Cremonese dopo quelli con Monza e Crotone. Abdica il Palermo: la corsa alla A diretta non è più possibile. L’obiettivo, però, resta perseguibile attraverso i playoff, da tempo nella testa di Inzaghi. In altre stagioni uno score come quello dei rosanero avrebbe garantito subito la A. Stavolta no. Ed è decisivo l’incrocio in casa della Reggiana, una gara che potrebbe anche finire peggio di un inutile pari, benché ai siciliani manchi un rigore netto. Pohjanpalo & C. dovranno ora affrontare gli spareggi dal 4º posto: non c’è niente da fare. Anche il Catanzaro di Aquilani non potrà essere raggiunto da nessuno al 5º, ma nemmeno potrà andare oltre. Certo, la goleada rifilata allo Spezia inguaia D’Angelo, costretto ad affrontare il Venezia al “Picco” e poi a fare visita al Pescara. Salvezza in salita per gli spezzini e per il tecnico abruzzese, che non ha responsabilità in questa situazione, ma non lascerà nulla d’intentato. Insomma, vietato mollare, con il perimetro promozione che si allarga fino a contemplare Carrarese e Mantova e la zona salvezza più intasata che mai. Tra le ultime otto in classifica vince solo l’Entella di Chiappella, con un gol bellissimo di Cuppone che risucchia giù il Padova di Breda. Un pari amaro per il Pescara di Insigne, pirotecnico nella prima frazione di gioco e speranzoso col gol capolavoro del funambolo napoletano. Ma ancora impreciso negli ultimi metri (da urlo il raddoppio fallito da Di Nardo) e fragile nella fase difensiva, messa a dura prova dalla caparbietà della Juve Stabia di Abate. Un tecnico e una squadra, tra le più giovani del torneo, che meritano tutto quello che hanno conquistato, avendo dovuto affrontare una stagione con una proprietà evaporata alla prova dei fatti, tra sogni di (vana)gloria e bitcoin virtuali.
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