Serie B, la Lega si riunisce il prossimo 6 maggio per i candidati alla presidenza della Figc

Il presidente Paolo Bedin ha convocato per mercoledì 6 maggio un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza della Figc, in vista delle elezioni del 22 giugno. In lizza, al momento, restano Malagò e Abete , con il 13 maggio come termine ultimo per presentare ufficialmente le candidature. L’incontro si terrà presso la sede federale, a Roma .

Lega B, il 6 maggio incontro per i candidati alla presidenza della Figc

«L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso strutturato e condiviso, avviato nel corso dell’Assemblea del 14 aprile scorso e culminato nella definizione di un documento unitario di indirizzo - si legge in una nota -. Attraverso questo lavoro, la Lega Serie B si propone come interlocutore centrale e propositivo, portando all’attenzione dei candidati una serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria». L’assemblea elettiva della Figc coinvolge le quattro leghe e le componenti tecniche (calciatori e allenatori). Nelle tre leghe professionistiche i delegati coincidono con i club (20 di A, 20 di B, 60 di Serie C). La Lega Serie A esprime il 18% dei voti, la B il 6%, la C il 12%; la Lega Nazionale Dilettanti ha la quota più alta (34%); i calciatori pesano per il 20%, gli allenatori per il 10%. Il numero complessivo di delegati è di 274. Per essere eletti occorre superare la soglia del 50% dei voti.