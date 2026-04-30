Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie B, la Lega si riunisce il prossimo 6 maggio per i candidati alla presidenza della Figc

Mercoledì prossimo è previsto l'incontro tra le associate, in vista delle elezioni del 22 giugno
2 min
TagsLega Bfigcbedin

Il presidente Paolo Bedin ha convocato per mercoledì 6 maggio un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza della Figc, in vista delle elezioni del 22 giugno. In lizza, al momento, restano Malagò e Abete, con il 13 maggio come termine ultimo per presentare ufficialmente le candidature. L’incontro si terrà presso la sede federale, a Roma.

Lega B, il 6 maggio incontro per i candidati alla presidenza della Figc

«L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso strutturato e condiviso, avviato nel corso dell’Assemblea del 14 aprile scorso e culminato nella definizione di un documento unitario di indirizzo - si legge in una nota -. Attraverso questo lavoro, la Lega Serie B si propone come interlocutore centrale e propositivo, portando all’attenzione dei candidati una serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria». L’assemblea elettiva della Figc coinvolge le quattro leghe e le componenti tecniche (calciatori e allenatori). Nelle tre leghe professionistiche i delegati coincidono con i club (20 di A, 20 di B, 60 di Serie C). La Lega Serie A esprime il 18% dei voti, la B il 6%, la C il 12%; la Lega Nazionale Dilettanti ha la quota più alta (34%); i calciatori pesano per il 20%, gli allenatori per il 10%. Il numero complessivo di delegati è di 274. Per essere eletti occorre superare la soglia del 50% dei voti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Serie B, il rush finaleSerie B, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS