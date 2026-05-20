Palermo-Catanzaro diretta playoff Serie B: segui la sfida di ritorno LIVE

È il giorno di Palermo-Catanzaro . Allo stadio "Renzo Barbera" va in scena la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B , che mette in palio il pass per le finali contro il Monza di Paolo Bianco, uscito vincitore dal doppio confronto con la Juve Stabia di Ignazio Abate. Alla Favorita si ripartirà dal 3-0 maturato al "Ceravolo" , con la doppietta di Iemmello e il gol del giovane Liberali che tengono avanti la formazione di Alberto Aquilani . Filippo Inzaghi , però, ci crede e punta sul fattore campo, consapevole di dover vincere con tre gol di scarto per passare il turno, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:59

Atmosfera da brividi, squadre in campo

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Palermo-Catanzaro. Atmosfera da brividi. Trentamila sugli spalti. Squadre in campo. Solo Segre non ha un bimbo davanti: il posto è stato riservato in maniera simbolica alla piccola Alessia. Tutti i bambini hanno una rosa in mano per lei.

19:52

Palermo, il toccante ricordo di Alessia La Rosa

"Resta nel vento, resta nel cuore, come una carezza sopra il dolore". Il ricordo dei tifosi del Palermo per Alessia La Rosa è commovente. Scenografia da brividi al Barbera.

19:47

Palermo, Osti: "Nello spogliatoio ho visto gli occhi della tigre"

Il direttore sportivo Carlo Osti a Dazn prima di Palermo-Catanzaro: "Ho visto gli occhi della tigre da parte di tutti. A Catanzaro abbiamo sbagliato la partita, stasera speriamo di fare una grande gara davanti a un pubblico eccezionale. Ieri i tifosi sono venuti a incitarci davanti all'albergo. Oggi sono qui. Speriamo di ripagarli con una grande partita, che è nelle nostre corde. Dobbiamo sbagliare meno possibile e di mettere in difficoltà in Catanzaro fin dall'inizio. Inzaghi ha cercato di capire i tanti errori che sono stati commessi a Catanzaro, sono delle partite speciali quelle come questa. Conta mettere il cuore e correre come i vento".

19:38

Catanzaro bestia nera del Palermo

Nelle ultime tre stagioni (a partire dall'annata 2023/24), il Catanzaro è una delle tre squadre (insieme a Cittadella e Venezia) contro cui il Palermo ha incassato più sconfitte (quattro) in Serie BKT, tra regular e post-season. Peraltro, quello subito nella semifinale di andata è stato il ko con lo scarto più ampio registrato dai rosanero contro i calabresi, al pari di un'altra sconfitta risalente al 1970 (3-0 anche in quel caso).

19:25

Palermo-Catanzaro, arbitra Marcenaro di Genova

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova l'arbitro di Palermo-Catanzaro. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti di Marco Scatragli di Arezzo e Domenico Palermo di Bari. Quarto ufficiale Giuseppe Collu di Cagliari, mentre in sala Var agiranno Davide Ghersini di Genova e Aleandro Di Paolo Avezzano.

19:13

Catanzaro, le scelte ufficiali di Aquilani

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.

19:01

La formazione ufficiale del Palermo

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

19:00

Dove vedere Palermo-Catanzaro in tv

Il Palermo ospita il Catanzaro al Barbera per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: info e canali per seguire la partita in tv e in streaming.

18:50

Le statistiche del pre partita

Il pre partita di Palermo-Catanzaro con le statistiche.