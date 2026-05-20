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mercoledì 20 maggio 2026
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Palermo
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  • 3'J. Pohjanpalo (ass. : N. Pierozzi)
Catanzaro
Catanzaro
    1 - 0
    5' 1° tempo
    Agg. 1 - 3
    Serie B - 20.05.2026
    Renzo Barbera

    Arbitro Matteo Marcenaro
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Palermo
    1 - 0
    5' 1° tempo
    Catanzaro

    Palermo-Catanzaro diretta playoff Serie B: segui la sfida di ritorno LIVE

    Filippo Inzaghi ospita Alberto Aquilani allo stadio "Barbera" in occasione del secondo round del doppio confronto: aggiornamenti in tempo reale
    8 min
    TagsSerie BPalermoCatanzaro
    Aggiorna

    È il giorno di Palermo-Catanzaro. Allo stadio "Renzo Barbera" va in scena la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B, che mette in palio il pass per le finali contro il Monza di Paolo Bianco, uscito vincitore dal doppio confronto con la Juve Stabia di Ignazio Abate. Alla Favorita si ripartirà dal 3-0 maturato al "Ceravolo", con la doppietta di Iemmello e il gol del giovane Liberali che tengono avanti la formazione di Alberto Aquilani. Filippo Inzaghi, però, ci crede e punta sul fattore campo, consapevole di dover vincere con tre gol di scarto per passare il turno, in virtù del miglior piazzamento nella regular season. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

    20:07

    5' - Pittarello pericoloso! Risposta immediata del Catanzaro

    Pittarello! Para Joronen. Reazione immediata del Catanzaro. Partenza incredibilmente intensa al Barbera.

    20:05

    3' - Gol di Pohjanpalo, Palermo-Catanzaro 1-0

    Gol di Pohjanpalo. Punizione tagliata, palla vagante, il bomber del Palermo si avventa sul pallone e colpisce di testa non lasciando scampo a Pigliacelli. Check in corso per una possibile posizione di fuorigioco di Pierozzi, ma non c'è nulla. Rosanero in vantaggio.

    20:03

    1' - Palermo-Catanzaro, calcio d'inizio

    Calcio d'inizio, via a Palermo-Catanzaro.

    19:59

    Atmosfera da brividi, squadre in campo

    Tutto pronto per il calcio d'inizio di Palermo-Catanzaro. Atmosfera da brividi. Trentamila sugli spalti. Squadre in campo. Solo Segre non ha un bimbo davanti: il posto è stato riservato in maniera simbolica alla piccola Alessia. Tutti i bambini hanno una rosa in mano per lei.

    19:52

    Palermo, il toccante ricordo di Alessia La Rosa

    "Resta nel vento, resta nel cuore, come una carezza sopra il dolore". Il ricordo dei tifosi del Palermo per Alessia La Rosa è commovente. Scenografia da brividi al Barbera.

    19:47

    Palermo, Osti: "Nello spogliatoio ho visto gli occhi della tigre"

    Il direttore sportivo Carlo Osti a Dazn prima di Palermo-Catanzaro: "Ho visto gli occhi della tigre da parte di tutti. A Catanzaro abbiamo sbagliato la partita, stasera speriamo di fare una grande gara davanti a un pubblico eccezionale. Ieri i tifosi sono venuti a incitarci davanti all'albergo. Oggi sono qui. Speriamo di ripagarli con una grande partita, che è nelle nostre corde. Dobbiamo sbagliare meno possibile e di mettere in difficoltà in Catanzaro fin dall'inizio. Inzaghi ha cercato di capire i tanti errori che sono stati commessi a Catanzaro, sono delle partite speciali quelle come questa. Conta mettere il cuore e correre come i vento".

    19:38

    Catanzaro bestia nera del Palermo

    Nelle ultime tre stagioni (a partire dall'annata 2023/24), il Catanzaro è una delle tre squadre (insieme a Cittadella e Venezia) contro cui il Palermo ha incassato più sconfitte (quattro) in Serie BKT, tra regular e post-season. Peraltro, quello subito nella semifinale di andata è stato il ko con lo scarto più ampio registrato dai rosanero contro i calabresi, al pari di un'altra sconfitta risalente al 1970 (3-0 anche in quel caso).

    19:25

    Palermo-Catanzaro, arbitra Marcenaro di Genova

    Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova l'arbitro di Palermo-Catanzaro. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti di Marco Scatragli di Arezzo e Domenico Palermo di Bari. Quarto ufficiale Giuseppe Collu di Cagliari, mentre in sala Var agiranno Davide Ghersini di Genova e Aleandro Di Paolo Avezzano.

    19:13

    Catanzaro, le scelte ufficiali di Aquilani

    CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.

    19:01

    La formazione ufficiale del Palermo

    PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

    19:00

    Dove vedere Palermo-Catanzaro in tv

    Il Palermo ospita il Catanzaro al Barbera per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: info e canali per seguire la partita in tv e in streaming.

    18:50

    Le statistiche del pre partita

    Il pre partita di Palermo-Catanzaro con le statistiche.

    18:45

    Palermo-Catanzaro, cresce l'attesa al Barbera

    A breve le formazioni ufficiali di Palermo-Catanzaro. Cresce l'attesa al "Barbera" per il secondo round del doppio confronto: fischio d'inizio previsto per le ore 20.

    Stadio Renzo Barbera - Palermo

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

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