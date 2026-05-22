Sudtirol salvo, Bari in Serie C . Dopo la sfida d'andata, terminata 0-0 al San Nicola , finisce a reti inviolate anche il match di ritorno al Druso, valido per i playout di Serie B . In virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare sono così gli altoatesini di Fabrizio Castori a conquistare la permanenza in categoria. Dopo quattro anni i biancorossi pugliesi allenati da Moreno Longo retrocedono. È il coronamento negativo di una clamorosa parabola discendente cominciata con la Serie A sfumata all'ultimo respiro contro il Cagliari nella finale playoff del 2023. Psicodramma sportivo per un intero popolo: l'ultima retrocessione in C, sul campo, del Bari risaliva al termine della stagione 2003/04. In quella circostanza le vicissitudini del Napoli, che nella stagione 2004/05 ripartì proprio dalla Serie C, permisero, però, al Bari di essere ripescato. Segui la partita sul CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

22:56

Longo dopo Sudtirol-Bari: "Rifarei tutte le scelte, dispiace non essere arrivato prima"

Moreno Longo dopo Sudtirol-Bari: "Rifarei tutte le scelte, le abbiamo fatte ponderando l'avversario e le nostre capacità. Noi allenatori, rispetto ai giornalisti, le scelte le dobbiamo fare prima. Avevamo bisogno di gamba, corsa e dinamismo e abbiamo provato a darlo con questa formazione. Bari non merita questo ma non si può dire che questa squadra non ci abbia provato, al netto dei tanti errori. Il mercato? Sono arrivato a dieci giorni dalla fine del mercato. Almeno cinque, sei giocatori non sono voluti venire a gennaio. Il mio esonero a giugno scorso? Una scelta societaria. Sarà stata una scelta del presidente e del direttore, immagino. Il rammarico è quello di non essere arrivato prima. Con mille problemi abbiamo affrontato questi quattro mesi con dignità, nonostante le batoste".

22:48

Longo dopo Sudtirol-Bari: "C'è da chiedere scusa, ereditata una squadra con grandissime problematiche"

Moreno Longo in conferenza stampa dopo la retrocessione in Serie C del Bari: "C'è da chiedere scusa a tutte le persone che hanno riversato su di me le aspettative di salvezza e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto. Ce l'ho messa tutta ma non ce l'ho fatta. Quando capitano queste annate tutti si devono prendere le proprie responsabilità. Io separo i sette mesi precedenti dai miei quattro. La squadra ha girato con me a un ritmo da nono posto. Abbiamo ereditato una squadra con grandissime problematiche, l'abbiamo resa viva. Abbiamo fatto gli stessi punti del Modena, due in più della Juve Stabia".

22:38

Serie B, manca solo un verdetto

Con la retrocessione in Serie C del Bari, che si aggiunge a quelle di Pescara, Spezia e Reggiana, manca solo un verdetto in Serie B: stabilire chi tra Monza e Catanzaro andrà in Serie A insieme a Venezia e Frosinone.

22:24

Bari, dalla finale playoff del 2023 alla retrocessione in Serie C

Il Bari torna in Serie C. Nel 2022 i pugliesi avevano vinto il girone C di Serie C. L'anno dopo la Serie A era sfumata per questione di secondi al San Nicola con il gol di Pavoletti, all'ultimo respiro della finale di ritorno dei playoff, che scatenò la festa del Cagliari di Ranieri condannando i biancorossi, all'epoca allenati da Mignani. Il tecnico che il Bari in B ce lo aveva riportato.

22:10

Fuochi pirotecnici illuminano il cielo di Bolzano

Festa grande a Bolzano per la salvezza del Sudtirol con tanto di fuochi pirotecnici per festaggiare la permanenza in Serie B degli uomini di Castori. Sarà un ritorno amaro in Puglia per i tantissimi tifosi del Bari, che hanno seguito la squadra in trasferta nella speranza di un colpo che non è arrivato.

22:03

L'amarezza di Longo, la gioia di Castori

L'amarezza è impressa sul volto di Moreno Longo. A fare da contraltare la gioia del veterano Fabrizio Castori: il tecnico con più panchine in Serie B, che non aveva mai disputato i playout, ha difeso la categoria.

21:54

Finisce qui! Il Bari retrocede in Serie C, Sudtirol salvo

Finisce qui. Sudtirol-Bari 0-0. Gli altoatesini di Castori si salvano condannando alla retrocessione i pugliesi di Longo.