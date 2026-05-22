Sudtirol-Bari diretta playout Serie B: pugliesi in Serie C, si salvano gli altoatesini LIVE
Sudtirol salvo, Bari in Serie C. Dopo la sfida d'andata, terminata 0-0 al San Nicola, finisce a reti inviolate anche il match di ritorno al Druso, valido per i playout di Serie B. In virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare sono così gli altoatesini di Fabrizio Castori a conquistare la permanenza in categoria. Dopo quattro anni i biancorossi pugliesi allenati da Moreno Longo retrocedono. È il coronamento negativo di una clamorosa parabola discendente cominciata con la Serie A sfumata all'ultimo respiro contro il Cagliari nella finale playoff del 2023. Psicodramma sportivo per un intero popolo: l'ultima retrocessione in C, sul campo, del Bari risaliva al termine della stagione 2003/04. In quella circostanza le vicissitudini del Napoli, che nella stagione 2004/05 ripartì proprio dalla Serie C, permisero, però, al Bari di essere ripescato. Segui la partita sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
22:56
Longo dopo Sudtirol-Bari: "Rifarei tutte le scelte, dispiace non essere arrivato prima"
Moreno Longo dopo Sudtirol-Bari: "Rifarei tutte le scelte, le abbiamo fatte ponderando l'avversario e le nostre capacità. Noi allenatori, rispetto ai giornalisti, le scelte le dobbiamo fare prima. Avevamo bisogno di gamba, corsa e dinamismo e abbiamo provato a darlo con questa formazione. Bari non merita questo ma non si può dire che questa squadra non ci abbia provato, al netto dei tanti errori. Il mercato? Sono arrivato a dieci giorni dalla fine del mercato. Almeno cinque, sei giocatori non sono voluti venire a gennaio. Il mio esonero a giugno scorso? Una scelta societaria. Sarà stata una scelta del presidente e del direttore, immagino. Il rammarico è quello di non essere arrivato prima. Con mille problemi abbiamo affrontato questi quattro mesi con dignità, nonostante le batoste".
22:48
Longo dopo Sudtirol-Bari: "C'è da chiedere scusa, ereditata una squadra con grandissime problematiche"
Moreno Longo in conferenza stampa dopo la retrocessione in Serie C del Bari: "C'è da chiedere scusa a tutte le persone che hanno riversato su di me le aspettative di salvezza e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto. Ce l'ho messa tutta ma non ce l'ho fatta. Quando capitano queste annate tutti si devono prendere le proprie responsabilità. Io separo i sette mesi precedenti dai miei quattro. La squadra ha girato con me a un ritmo da nono posto. Abbiamo ereditato una squadra con grandissime problematiche, l'abbiamo resa viva. Abbiamo fatto gli stessi punti del Modena, due in più della Juve Stabia".
22:38
Serie B, manca solo un verdetto
Con la retrocessione in Serie C del Bari, che si aggiunge a quelle di Pescara, Spezia e Reggiana, manca solo un verdetto in Serie B: stabilire chi tra Monza e Catanzaro andrà in Serie A insieme a Venezia e Frosinone.
22:24
Bari, dalla finale playoff del 2023 alla retrocessione in Serie C
Il Bari torna in Serie C. Nel 2022 i pugliesi avevano vinto il girone C di Serie C. L'anno dopo la Serie A era sfumata per questione di secondi al San Nicola con il gol di Pavoletti, all'ultimo respiro della finale di ritorno dei playoff, che scatenò la festa del Cagliari di Ranieri condannando i biancorossi, all'epoca allenati da Mignani. Il tecnico che il Bari in B ce lo aveva riportato.
22:10
Fuochi pirotecnici illuminano il cielo di Bolzano
Festa grande a Bolzano per la salvezza del Sudtirol con tanto di fuochi pirotecnici per festaggiare la permanenza in Serie B degli uomini di Castori. Sarà un ritorno amaro in Puglia per i tantissimi tifosi del Bari, che hanno seguito la squadra in trasferta nella speranza di un colpo che non è arrivato.
22:03
L'amarezza di Longo, la gioia di Castori
L'amarezza è impressa sul volto di Moreno Longo. A fare da contraltare la gioia del veterano Fabrizio Castori: il tecnico con più panchine in Serie B, che non aveva mai disputato i playout, ha difeso la categoria.
21:54
Finisce qui! Il Bari retrocede in Serie C, Sudtirol salvo
Finisce qui. Sudtirol-Bari 0-0. Gli altoatesini di Castori si salvano condannando alla retrocessione i pugliesi di Longo.
21:50
93' - Molina tiene palla per il Sudtirol
Molina difende a lungo palla all'altezza della bandierina, ma alla fine tocca oltre la linea di fondo.
21:47
90' - Sei minuti di recupero
Sei minuti di recupero. Sei minuti di speranza per il Bari. Sei minuti di sofferenza per il Sudtirol.
21:46
89' - Adamonis para su Artioli
Botta su Artioli, Adamonis si distende sulla sua sinistra e prolunga lateralmente.
21:43
86' - Doppio cambio Sudtirol
Odogwu per Casiraghi, Crnigoj per Casiraghi. Castori cambia, aumenta la fisicità e alza i centimetri del Sudtirol in vista delle battute conclusive.
21:42
85' - Ammonito Artioli
Artioli ammonito poco dopo il suo ingresso in campo: fallo su Casiraghi.
21:41
84' - Due cambi per il Bari
Çuni per Rao, Artioli per Braunöder: doppio cambio di Longo, Bari a trazione ultraoffensiva.
21:40
83' - Primo cambio del Sudtirol
Capitan Tait rileva Frigerio nel Sudtirol. Primo cambio per Castori.
21:38
81' - Sudtirol-Bari, ammonito Odenthal
Odenthal ferma una ripartenza del Sudtirol e viene ammonito. Poco prima tiro di Gytkjaer murato in angolo.
21:35
78' - Bari, serve vincere per restare in Serie B
Il Bari deve trovare necessariamente vincere per restare in Serie B. Poco più di dieci minuti al novantesimo. Deve spingere la squadra di Longo.
21:30
73' - Gytkjaer a un passo dal gol
Dickmann mette dentro un tiro-cross che arriva dalle parti di Gytkjaer: l'attaccante è leggermente avanti col corpo ma riesce comunque a coordinarsi per la battuta a rete. Gran riflesso di Adamonis, che alza la palla sulla traversa e salva il Sudtirol.
21:29
72' - Pecorino di nuovo pericoloso
Tiro rasoterra di Frigerio, Cerofolini non trattiene, Pecorino prova a correggere in rete ma tocca con un braccio: calcio di punizione per il Bari.
21:25
68' - Sudtirol-Bari, Longo si gioca la carta Gytkjaer
Gytkjaer per Pagano. Longo getta nella mischia un altro attaccante.
21:22
65' - Annullato il gol di Pecorino
La spallata di Pecorino su Dickmann è reputata irregolare. Annullato il gol del Sudtirol.
21:19
62' - Gol di Pecorino, Var al lavoro
Gol di Pecorino, che vince un duello spalla a spalla con Dickmann nel pieno di un contropiede nato da una rimessa laterale per il Bari. La palla arriva a Merkaj, che serve un assist perfetto per il suo compagno di squadra, implacabile davanti a Cerofolini: decimo centro stagionale. Sudtirol in vantaggio. Ma il Var è al lavoro. La Penna richiamato al monitor.
21:15
58' - Pecorino invoca un calcio di rigore
Pecorino va a terra al limite dell'area di rigore, l'arbitro La Penna è a due passi e fa cenno di proseguire.
21:13
56' - Cambio Bari
Dickmann rileva Mantovani nel Bari. Cerca più spinta Longo.
21:12
55' - Percussione di Molina
Molina s'incunea nella difesa del Bari e calcia: tiro murato.
21:09
52' - Pecorino manca l'aggancio
Pecorino manca un aggancio che lo avrebbe messo in condizione di rendersi pericoloso. Il Sudtirol spinge per trovare il gol che lo avvicinerebbe alla salvezza, il Bari temporeggia in attesa di dare vita all'inevitabile assalto finale.
21:03
46' - Si riparte con un cambio nel Bari
Si riparte con un cambio nel Bari: Verreth prende il posto di Maggiore, che era ammonito.
20:58
Le squadre fanno il loro ritorno in campo
Sudtirol e Bari tornano in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo.
20:47
Finisce qui, pari a reti inviolate tra Sudtirol e Bari all'intervallo
Si va al riposo sul risultato di 0-0 tra Sudtirol e Bari. Se la partita finisse così gli altoatesini si salverebbero condannando i pugliesi alla retrocessione in Serie C.
20:46
45' - Un minuto di recupero
Concesso un minuto di recupero.
20:44
43' - Occasionissima per il Bari
Piscopo raccoglie una corsta respinta di Molina in area e calcia di destro: palla fuori di poco. Intanto zoppica El Kaouakibi.
20:40
39' - Ammonito Maggiore
Fallo su Casiraghi, ammonito Maggiore.
20:35
34' - Sudtirol a un passo dal vantaggio: palo di Molina
Molina converge sul sinistro e calcia: palo pieno. La palla sfila pericolosamente alle spalle di Cerofolini prima di essere allontanata.
20:33
32' - Palo esterno di Rao
Cross di Rao, leggermente deviato: palo esterno.
20:28
27' - Sudtirol-Bari, Merkaj generoso in chiusura
Merkaj generoso in chiusura su Piscopo. Il Sudtirol si difende con tutti gli effettivi all'occorrenza.
20:22
21' - Merkaj dolorante
Merkaj dolorante dopo un contrasto con Maggiore. Nulla di grave per l'attaccante di Castori, che può riprendere a giocare.
20:20
19' - Ammonito El Kaouakibi
Fallo su Rao, ammonito El Kaouakibi.
20:19
18' - Pecorino pericoloso due volte
Pecorino prova a pungere il Bari: ci prova prima con un colpo di testa su corner calciato da Casiraghi, parato da Cerofolino, poi con un tiro fuori misura da fuori area.
20:16
15' - Sudtirol-Bari, ci prova Pecorino
Ci prova Pecorino dalla distanza, tiro sporcato oltre la linea di fondo.
20:13
12' - Tiro-cross di Merkaj
Tiro-cross da posizione defilata di Merkaj: brivido per il Bari.
20:08
7' - Il Sudtirol prova a farsi vedere
Davi prova a scuotere il Sudtirol andando al traversone: libera la difesa del Bari.
20:06
5' - Bari in attacco
Il Bari spinge alla ricerca del gol, il Sudtirol si difende con ordine.
20:02
1' - Partiti, via a Sudtirol-Bari
Calcio d'inizio. Via a Sudtirol-Bari.
20:01
Sudtirol-Bari, tutto pronto per il calcio d'inizio
Tutto pronto per il calcio d'inizio di Sudtirol-Bari. Squadre in campo.
19:50
Il Bari si affida a Moncini
Tra i giocatori che hanno realizzato più di 10 gol in questa Serie BKT, Gabriele Moncini (11 reti) è quello che ha effettuato meno tiri sia in totale (51) che nello specchio della porta (22).
19:40
La squadra arbitrale di Sudtirol-Roma
La partita è stata affidata al signor Federico La Penna della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Perrotti e Costanzo, mentre il quarto ufficiale sarà Forneau. Al Var ci saranno Marini e Chiffi.
19:30
Bari, la formazione ufficiale
BARI (4-3-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Maggiore, Piscopo; Rao, Pagano; Moncini. Allenatore: Longo
19:20
La formazione ufficiale del Sudtirol
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davì; Merkaj, Pecorino. Alleantore: Castori.
19:10
Dove vedere la partita in tv e in streaming
Il Sudtirol ospita il Bari al Druso per la finale di ritorno dei playout di Serie B: tutte le info e i canali per vedere la partita in diretta.
19:00
Sudtirol-Bari, cresce l'attesa
Tutto pronto al Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Bari, gara valida per il ritorno dei playout di Serie B: fischio d'inizio in programma alle 20.
Stadio Druso - Bolzano