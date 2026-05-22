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FC Südtirol
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    Bari
    Bari
      0 - 0
      Terminata
      Agg. 0 - 0
      Serie B - 22.05.2026
      Druso

      Arbitro Federico La Penna
      TabellinoCalendarioClassifiche
      FC Südtirol
      0 - 0
      Terminata
      Bari

      Sudtirol-Bari diretta playout Serie B: pugliesi in Serie C, si salvano gli altoatesini LIVE

      Finisce 0-0 la sfida di ritorno al Druso di Bolzano, Castori ha la meglio nel doppio confronto con Longo: aggiornamenti in tempo reale
      20 min
      TagsSerie BBarisudtirol
      Aggiorna

      Sudtirol salvo, Bari in Serie C. Dopo la sfida d'andata, terminata 0-0 al San Nicola, finisce a reti inviolate anche il match di ritorno al Druso, valido per i playout di Serie B. In virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare sono così gli altoatesini di Fabrizio Castori a conquistare la permanenza in categoria. Dopo quattro anni i biancorossi pugliesi allenati da Moreno Longo retrocedono. È il coronamento negativo di una clamorosa parabola discendente cominciata con la Serie A sfumata all'ultimo respiro contro il Cagliari nella finale playoff del 2023. Psicodramma sportivo per un intero popolo: l'ultima retrocessione in C, sul campo, del Bari risaliva al termine della stagione 2003/04. In quella circostanza le vicissitudini del Napoli, che nella stagione 2004/05 ripartì proprio dalla Serie C, permisero, però, al Bari di essere ripescato. Segui la partita sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

      22:56

      Longo dopo Sudtirol-Bari: "Rifarei tutte le scelte, dispiace non essere arrivato prima"

      Moreno Longo dopo Sudtirol-Bari: "Rifarei tutte le scelte, le abbiamo fatte ponderando l'avversario e le nostre capacità. Noi allenatori, rispetto ai giornalisti, le scelte le dobbiamo fare prima. Avevamo bisogno di gamba, corsa e dinamismo e abbiamo provato a darlo con questa formazione. Bari non merita questo ma non si può dire che questa squadra non ci abbia provato, al netto dei tanti errori. Il mercato? Sono arrivato a dieci giorni dalla fine del mercato. Almeno cinque, sei giocatori non sono voluti venire a gennaio. Il mio esonero a giugno scorso? Una scelta societaria. Sarà stata una scelta del presidente e del direttore, immagino. Il rammarico è quello di non essere arrivato prima. Con mille problemi abbiamo affrontato questi quattro mesi con dignità, nonostante le batoste".

      22:48

      Longo dopo Sudtirol-Bari: "C'è da chiedere scusa, ereditata una squadra con grandissime problematiche"

      Moreno Longo in conferenza stampa dopo la retrocessione in Serie C del Bari: "C'è da chiedere scusa a tutte le persone che hanno riversato su di me le aspettative di salvezza e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto. Ce l'ho messa tutta ma non ce l'ho fatta. Quando capitano queste annate tutti si devono prendere le proprie responsabilità. Io separo i sette mesi precedenti dai miei quattro. La squadra ha girato con me a un ritmo da nono posto. Abbiamo ereditato una squadra con grandissime problematiche, l'abbiamo resa viva. Abbiamo fatto gli stessi punti del Modena, due in più della Juve Stabia".

      22:38

      Serie B, manca solo un verdetto

      Con la retrocessione in Serie C del Bari, che si aggiunge a quelle di Pescara, Spezia e Reggiana, manca solo un verdetto in Serie B: stabilire chi tra Monza e Catanzaro andrà in Serie A insieme a Venezia e Frosinone.

      22:24

      Bari, dalla finale playoff del 2023 alla retrocessione in Serie C

      Il Bari torna in Serie C. Nel 2022 i pugliesi avevano vinto il girone C di Serie C. L'anno dopo la Serie A era sfumata per questione di secondi al San Nicola con il gol di Pavoletti, all'ultimo respiro della finale di ritorno dei playoff, che scatenò la festa del Cagliari di Ranieri condannando i biancorossi, all'epoca allenati da Mignani. Il tecnico che il Bari in B ce lo aveva riportato.

      22:10

      Fuochi pirotecnici illuminano il cielo di Bolzano

      Festa grande a Bolzano per la salvezza del Sudtirol con tanto di fuochi pirotecnici per festaggiare la permanenza in Serie B degli uomini di Castori. Sarà un ritorno amaro in Puglia per i tantissimi tifosi del Bari, che hanno seguito la squadra in trasferta nella speranza di un colpo che non è arrivato.

      22:03

      L'amarezza di Longo, la gioia di Castori

      L'amarezza è impressa sul volto di Moreno Longo. A fare da contraltare la gioia del veterano Fabrizio Castori: il tecnico con più panchine in Serie B, che non aveva mai disputato i playout, ha difeso la categoria.

      21:54

      Finisce qui! Il Bari retrocede in Serie C, Sudtirol salvo

      Finisce qui. Sudtirol-Bari 0-0. Gli altoatesini di Castori si salvano condannando alla retrocessione i pugliesi di Longo.

      21:50

      93' - Molina tiene palla per il Sudtirol

      Molina difende a lungo palla all'altezza della bandierina, ma alla fine tocca oltre la linea di fondo.

      21:47

      90' - Sei minuti di recupero

      Sei minuti di recupero. Sei minuti di speranza per il Bari. Sei minuti di sofferenza per il Sudtirol.

      21:46

      89' - Adamonis para su Artioli

      Botta su Artioli, Adamonis si distende sulla sua sinistra e prolunga lateralmente.

      21:43

      86' - Doppio cambio Sudtirol

      Odogwu per Casiraghi, Crnigoj per Casiraghi. Castori cambia, aumenta la fisicità e alza i centimetri del Sudtirol in vista delle battute conclusive.

      21:42

      85' - Ammonito Artioli

      Artioli ammonito poco dopo il suo ingresso in campo: fallo su Casiraghi.

      21:41

      84' - Due cambi per il Bari

      Çuni per Rao, Artioli per Braunöder: doppio cambio di Longo, Bari a trazione ultraoffensiva.

      21:40

      83' - Primo cambio del Sudtirol

      Capitan Tait rileva Frigerio nel Sudtirol. Primo cambio per Castori.

      21:38

      81' - Sudtirol-Bari, ammonito Odenthal

      Odenthal ferma una ripartenza del Sudtirol e viene ammonito. Poco prima tiro di Gytkjaer murato in angolo.

      21:35

      78' - Bari, serve vincere per restare in Serie B

      Il Bari deve trovare necessariamente vincere per restare in Serie B. Poco più di dieci minuti al novantesimo. Deve spingere la squadra di Longo.

      21:30

      73' - Gytkjaer a un passo dal gol

      Dickmann mette dentro un tiro-cross che arriva dalle parti di Gytkjaer: l'attaccante è leggermente avanti col corpo ma riesce comunque a coordinarsi per la battuta a rete. Gran riflesso di Adamonis, che alza la palla sulla traversa e salva il Sudtirol.

      21:29

      72' - Pecorino di nuovo pericoloso

      Tiro rasoterra di Frigerio, Cerofolini non trattiene, Pecorino prova a correggere in rete ma tocca con un braccio: calcio di punizione per il Bari.

      21:25

      68' - Sudtirol-Bari, Longo si gioca la carta Gytkjaer

      Gytkjaer per Pagano. Longo getta nella mischia un altro attaccante.

      21:22

      65' - Annullato il gol di Pecorino

      La spallata di Pecorino su Dickmann è reputata irregolare. Annullato il gol del Sudtirol.

      21:19

      62' - Gol di Pecorino, Var al lavoro

      Gol di Pecorino, che vince un duello spalla a spalla con Dickmann nel pieno di un contropiede nato da una rimessa laterale per il Bari. La palla arriva a Merkaj, che serve un assist perfetto per il suo compagno di squadra, implacabile davanti a Cerofolini: decimo centro stagionale. Sudtirol in vantaggio. Ma il Var è al lavoro. La Penna richiamato al monitor.

      21:15

      58' - Pecorino invoca un calcio di rigore

      Pecorino va a terra al limite dell'area di rigore, l'arbitro La Penna è a due passi e fa cenno di proseguire.

      21:13

      56' - Cambio Bari

      Dickmann rileva Mantovani nel Bari. Cerca più spinta Longo.

      21:12

      55' - Percussione di Molina

      Molina s'incunea nella difesa del Bari e calcia: tiro murato.

      21:09

      52' - Pecorino manca l'aggancio

      Pecorino manca un aggancio che lo avrebbe messo in condizione di rendersi pericoloso. Il Sudtirol spinge per trovare il gol che lo avvicinerebbe alla salvezza, il Bari temporeggia in attesa di dare vita all'inevitabile assalto finale.

      21:03

      46' - Si riparte con un cambio nel Bari

      Si riparte con un cambio nel Bari: Verreth prende il posto di Maggiore, che era ammonito.

      20:58

      Le squadre fanno il loro ritorno in campo

      Sudtirol e Bari tornano in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo.

      20:47

      Finisce qui, pari a reti inviolate tra Sudtirol e Bari all'intervallo

      Si va al riposo sul risultato di 0-0 tra Sudtirol e Bari. Se la partita finisse così gli altoatesini si salverebbero condannando i pugliesi alla retrocessione in Serie C.

      20:46

      45' - Un minuto di recupero

      Concesso un minuto di recupero.

      20:44

      43' - Occasionissima per il Bari 

      Piscopo raccoglie una corsta respinta di Molina in area e calcia di destro: palla fuori di poco. Intanto zoppica El Kaouakibi. 

      20:40

      39' - Ammonito Maggiore

      Fallo su Casiraghi, ammonito Maggiore.

      20:35

      34' - Sudtirol a un passo dal vantaggio: palo di Molina

      Molina converge sul sinistro e calcia: palo pieno. La palla sfila pericolosamente alle spalle di Cerofolini prima di essere allontanata.

      20:33

      32' - Palo esterno di Rao

      Cross di Rao, leggermente deviato: palo esterno.

      20:28

      27' - Sudtirol-Bari, Merkaj generoso in chiusura

      Merkaj generoso in chiusura su Piscopo. Il Sudtirol si difende con tutti gli effettivi all'occorrenza.

      20:22

      21' - Merkaj dolorante

      Merkaj dolorante dopo un contrasto con Maggiore. Nulla di grave per l'attaccante di Castori, che può riprendere a giocare.

      20:20

      19' - Ammonito El Kaouakibi

      Fallo su Rao, ammonito El Kaouakibi.

      20:19

      18' - Pecorino pericoloso due volte

      Pecorino prova a pungere il Bari: ci prova prima con un colpo di testa su corner calciato da Casiraghi, parato da Cerofolino, poi con un tiro fuori misura da fuori area.

      20:16

      15' - Sudtirol-Bari, ci prova Pecorino

      Ci prova Pecorino dalla distanza, tiro sporcato oltre la linea di fondo.

      20:13

      12' - Tiro-cross di Merkaj

      Tiro-cross da posizione defilata di Merkaj: brivido per il Bari.

      20:08

      7' - Il Sudtirol prova a farsi vedere

      Davi prova a scuotere il Sudtirol andando al traversone: libera la difesa del Bari.

      20:06

      5' - Bari in attacco

      Il Bari spinge alla ricerca del gol, il Sudtirol si difende con ordine.

      20:02

      1' - Partiti, via a Sudtirol-Bari

      Calcio d'inizio. Via a Sudtirol-Bari.

      20:01

      Sudtirol-Bari, tutto pronto per il calcio d'inizio

      Tutto pronto per il calcio d'inizio di Sudtirol-Bari. Squadre in campo.

      19:50

      Il Bari si affida a Moncini

      Tra i giocatori che hanno realizzato più di 10 gol in questa Serie BKT, Gabriele Moncini (11 reti) è quello che ha effettuato meno tiri sia in totale (51) che nello specchio della porta (22).

      19:40

      La squadra arbitrale di Sudtirol-Roma

      La partita è stata affidata al signor Federico La Penna della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Perrotti e Costanzo, mentre il quarto ufficiale sarà Forneau. Al Var ci saranno Marini e Chiffi.

      19:30

      Bari, la formazione ufficiale

      BARI (4-3-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Maggiore, Piscopo; Rao, Pagano; Moncini. Allenatore: Longo

      19:20

      La formazione ufficiale del Sudtirol

      SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davì; Merkaj, Pecorino. Alleantore: Castori.

      19:10

      Dove vedere la partita in tv e in streaming

      Il Sudtirol ospita il Bari al Druso per la finale di ritorno dei playout di Serie B: tutte le info e i canali per vedere la partita in diretta.

      19:00

      Sudtirol-Bari, cresce l'attesa

      Tutto pronto al Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Bari, gara valida per il ritorno dei playout di Serie B: fischio d'inizio in programma alle 20.

      Stadio Druso - Bolzano

       

       

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