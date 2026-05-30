Il bambino che piange con Aquilani, la sfuriata di Iemmello ad agosto e tanto bel gioco: perché il Catanzaro è stato più di una favola

Si potrebbe - banalmente - ridurre tutto a: "Liberali, classe 2007, lasciato dal Milan, ha sfiorato la Serie A col Catanzaro". Vero, Liberali è un gioiellino e ha ragione il suo allenatore quando dice che meriterebbe la Nazionale. Ma il racconto di una squadra che, partita tra mille difficoltà, tanti pareggi e altrettanto scetticismo, non si può limitare solo a questo. Il racconto del Catanzaro di Aquilani, che nei fatti ha sbagliato solo un quarto d'ora nella finale playoff con il Monza, è anche tanto altro. È il racconto di un gruppo granitico, compatto intorno a società (su tutti il ds Polito), allenatore e tifosi. È il racconto di chi non ha mai cercato alibi. Anche ieri sera, quando ad Aquilani è stato chiesto un giudizio sulla crudeltà del regolamento (a parità di risultato, 0-2, promosso il Monza meglio piazzato in campionato), Alberto ha sorriso e ha giustamente ammesso che i brianzoli, arrivati davanti in classifica di 17 punti "avrebbero meritato la promozione già prima". Il Catanzaro è una squadra con tanti italiani, che è al terzo playoff ma mai era stata così vicina alla Serie A, che pure manca da oltre quarant'anni, guidata da un giovane allenatore (è nato il 7 luglio 1984) che della discrezione ha fatto uno stile di vita e di lavoro. Meno "mediatico" di altri, ma capace di far giocare bene la sua squadra con tanti guizzi offensivi di qualità, Aquilani da ragazzo non era così sicuro di voler allenare. E invece, quando ha smesso, ha deciso: "Ci voglio provare". Lontano dai riflettori, come lontana dai riflettori è la sua vita privata: ha una compagna, Francesca, due figlie (Aurora e Diamante), nate dal matrimonio con l'attrice Michela Quattrociocche. Il loro divorzio è stato annunciato con una storia Instagram: mai una parola, una frase fuori posto, una polemica. Merce rara. Questo ha consentito ad Aquilani di dedicarsi solo al calcio: il pupillo di Joe Barone si è fatto le ossa nelle giovanili della Fiorentina, poi ha allenato il Pisa in B e, dopo averlo salvato, è andato via. Il progetto non lo convinceva e lui non convinceva fino in fondo la società. Si è preso un anno di riposo, si è aggiornato, ha studiato e viaggiato. A Catanzaro ha detto sì in poche ore, l'avvio, come detto, non è stato facile. Iemmello, leader e capitano, dopo il pareggio contro il Sudtirol, sbottò in conferenza: "Sono stufo, dobbiamo tutti alzare l'asticella". Era agosto. L'asticella l'hanno alzata. E anche tanto.