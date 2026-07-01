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mercoledì 1 luglio 2026
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Calori esclusivo: "La Serie B è perfetta per far crescere i talenti italiani"

L’ex tecnico di Brescia e Trapani, tra i veterani della categoria, ha parlato dei problemi del calcio italiano e di giovani in rampa di lancio come Liberali
Tullio Calzone
1 min
TagsAlessandro CaloriSerie BLiberali

Alessandro Calori, com’è cambiato il calcio nelle ultime stagioni in B e C, categorie dove lei ha allenato con successo?

«Le categorie non cambiano, le società sì. Ssoprattutto in Lega Pro, dove è difficilissimo trovare progettualità e programmazione, con visione e passione. La C dovrebbe tornare a essere una fucina di giovani talenti. La B è sempre intrigante, ma bisogna performare, perch&eacu

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