Calori esclusivo: "La Serie B è perfetta per far crescere i talenti italiani"

Alessandro Calori, com’è cambiato il calcio nelle ultime stagioni in B e C, categorie dove lei ha allenato con successo?

«Le categorie non cambiano, le società sì. Ssoprattutto in Lega Pro, dove è difficilissimo trovare progettualità e programmazione, con visione e passione. La C dovrebbe tornare a essere una fucina di giovani talenti. La B è sempre intrigante, ma bisogna performare, perch&eacu