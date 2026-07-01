Calori esclusivo: "La Serie B è perfetta per far crescere i talenti italiani"

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Alessandro Calori, com’è cambiato il calcio nelle ultime stagioni in B e C, categorie dove lei ha allenato con successo?
«Le categorie non cambiano, le società sì. Ssoprattutto in Lega Pro, dove è difficilissimo trovare progettualità e programmazione, con visione e passione. La C dovrebbe tornare a essere una fucina di giovani talenti. La B è sempre intrigante, ma bisogna performare, perch&eacu
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