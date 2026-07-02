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La visione di Novellino: «Calcio italiano in crisi? Alleniamo i nostri talenti con tecnica e dribbling»

La visione di Novellino: «Calcio italiano in crisi? Alleniamo i nostri talenti con tecnica e dribbling»

L'ex allenatore di Napoli e Sampdoria, oggi consulente del Perugia, interviene sul dibattito su come rilanciare il nostro movimento: «Liedholm mi diceva di non buttare mai via la palla. Ulivieri mi invitava a saltare l'uomo. La vera soluzione è ripartire dalla consapevolezza che il calcio è prima di tutto un gioco. Bisogna divertirsi. Il Catanzaro un modello da emulare: giovani di qualità e coraggio. Ma servirebbe adottarlo anche in A e dare tempo ai giovani».
di Franco Esposito
4 min

Il calcio nel sangue. Fin da quando, sui campetti di San Paolo del Brasile, dove la famiglia s’era trasferita da Montemarano all’inizio degli anni Cinquanta, Alfredo Walter Amato Lenin Novellino (sì, 4 nomi all’anagrafe) inizia a palleggiare a piedi nudi e a dribblare. Da ragazzino il ritorno in Italia. Il Torino lo nota, Giorgio Ferrini gli incolla l’appellativo di Monzon, per la somiglianza col pugile argentino ma anche per la grinta. La carriera è prestigiosa: lo scudetto della stella  col Milan di Liedholm e Rivera nel 1979, la Coppa Intertoto col Perugia, la Mitropa Cup e una promozione in A col Milan; da tecnico 6 promozioni, di cui 4 in A (Venezia, Napoli, Piacenza e Samp). A 73 anni è consulente del Perugia dopo aver insegnato a Coverciano. 

Perché oggi per un giovane è più difficile affermarsi?
«Perché le società vogliono vincere subito. E non non s’insegna a saltare l’uomo».

Insomma, troppa fretta ma anche poca tecnica?
«Vogliamo farli diventare subito giocatori. Li mandiamo in C e in B a farsi le ossa, ma dovrebbero avere spazio in A».

Come si inverte questo trend?
«Meno male che ora c’è Malagò. Lui ha ottenuto ottimi risultati da dirigente. Bisogna tornare a insegnare ai ragazzi a giocare la palla e a dribblare. Servono uomini di calcio. Come Maldini. Troppi stranieri, dovrebbero esserci almeno 6 italiani a squadra».

I dati dicono che da C e B in pochi approdano in A.
«Noi siamo come la Formula Uno: quando si rompe il motore non vediamo dove c’è stato il guasto. Ai calciatori devi dare il tempo di maturare. Ulivieri mi diceva: punta l’uomo per liberare il tuo compagno. Mazzone e Castagner idem».

E Liedholm?
«Il numero uno. Guai se butti via la palla, mi diceva».

Le Nazionali Under fanno bene. Ma il processo si ferma.
«Perché non ci sono tecnici come Baldini e Bollini. Bisogna avere pazienza».

E chi deve averla?
«I club. E imporre che i giovani giochino. Noi a Perugia abbiamo tanti ragazzi bravi, come Dottori e Rondolini. Giovanni Tedesco li utilizzerà». 

Qual è uno dei modelli da seguire in B e C?
«Il Catanzaro mi piace tanto. È la novità assoluta».

Come ricorda Luciano Gaucci?
«Devo dirgli solo grazie. Mi ha fatto diventare allenatore. Veniva a vedere i miei Allievi Nazionali. È stata una persona straordinaria. Poi ti mandava anche per due anni in ritiro…».

E il Perugia di oggi?
«Ha una società importante. Mi è molto dispiaciuto che Riccardo Gaucci sia andato via: è stato determinante per la salvezza».

Grandi piazze come Bari, Palermo, Catania, Perugia, Salerno fanno fatica a tornare nel calcio che conta. Perché?
«Forse perché manca un progetto. Bisogna puntare sui giovani, invece si pretende subito il risultato».

Ma il calcio la diverte ancora?
«I Mondiali mi stanno divertendo. Faccio il tifo per il Brasile di Ancelotti. La Francia è più forte, ma vincerà Carletto».

Se pensa ad un ex compagno di squadra quale nome le viene in mente?
«Aldo Maldera. Abbia vissuto momenti difficili al Milan, una persona straordinaria».

Un nome, invece, a cui abbina la più grande soddisfazione da allenatore?
«Francesco Flachi».

Ora l’aspetta il padel?
«Corro a giocare».

 

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