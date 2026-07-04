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Marino: "Il calcio riparta dai nostri territori. Tempo ai giovani"© LAPRESSE

Marino: "Il calcio riparta dai nostri territori. Tempo ai giovani"

La ricetta dell'ex tecnico di Catania, Udinese, Parma e Genoa abituato a lavorare coi talenti di B e C
Franco Esposito
1 min

Oltre 700 panchine in carriera, 189 in A con 239 punti conquistati alla guida di Catania, Udinese, Parma e Genoa, un veterano della B con 300 panchine e una promozione col Catania. Pasquale Marino si gode la sua Sicilia in attesa di una chiamata. A Coverciano divenne allenatore con 110 e lode e una tesi sul 3-4-3, che gli chiese il professor Ferrari. Ebbe il voto massimo perché usò un linguaggio semplice. Marino vive a Marsala, dove è nato quasi 64 anni fa.

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