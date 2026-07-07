Avellino, Lulli per la difesa. Idea Pafundi per la Carrarese

Rinforzo in difesa per l’Arezzo che ha ingaggiato dal Parma (con cui ha rinnovato fino al 2029), con la formula del prestito secco, il terzino destro Marlon Mena Martinez (19). La Cremonese ha chiuso l'operazione per il difensore del Como Fellipe Jack (20), la passata stagione in prestito allo Spezia. Il brasiliano, naturalizzato italiano e nel giro dell’under 20 azzurra, si trasferirà in grigiorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei lariani. Il Padova è ai dettagli con la Cremonese per il passaggio a titolo definitivo dell’esterno Luca Zanimacchia (27),lo scorso anno a titolo temporaneo al Modena. Parti alle firme, si attende l’annuncio per il trasferimento a titolo definitivo. Biancoscudati intanto in contatto con l'Inter per cercare di avere in prestito il centrocampista Issiaka Kamate (21). La Carrarese punta ad avere dalla Fiorentina, in prestito, il difensore Lorenzo Romani (21) e il fantasista Tommaso Rubino (21), già la passata stagione ai marmiferi. C’è interesse nei confronti del trequartista Simone Pafundi (20) dell'Udinese (forte la concorrenza del Bari), del centrocampista Pietro Pinelli (20) della Lazio e del difensore del Benevento Victor Nonga (19). In uscita, vicino il passaggio del difensore Julian Illanes (29) all'Arezzo.