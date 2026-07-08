Serie B: dal Consiglio Direttivo ai risultati audiovisivi, le ultime dall'assemblea

Milano ha ospitato l'Assemblea di Lega Serie B , alla quale hanno presenziato tutte le società che disputeranno il prossimo campionato. Come riportato dalla stessa Lega attraverso un comunicato, il presidente Paolo Bedin ha tracciato le linee guida della stagione 2026/27. Tra i temi trattati le decisioni sul format di playoff e playout, passando per la ricostituazione del Consiglio Direttivo e arrivando ad analizzare i risultati ottenuti nella visibilità audiovisiva per la stagione 25/26.

Assemblea Lega B: confermato il format playoff e playout. Le ultime sui tifosi

"Il Presidente Paolo Bedin ha dato il suo benvenuto ai club arrivati e tornati in Lega B e ringraziato la città di Ascoli, insieme alla società con il Presidente Bernardino Passeri, per l’ospitalità alla presentazione del Calendario 2026/27". Si apre così il comunicato, ricordando l'appuntamento con la cerimonia di presentazione del calendario, in programma il 22 luglio. "Comunicato anche l’avvio dell’iter per sostituire i ruoli vacanti nelle sei Commissioni interne della Lega Serie B. Confermate dall’Assemblea le soste nelle date FIFA e il Boxing Day, nonché il medesimo format Playoff e Playout delle scorse stagioni che ora verrà proposto, come ogni anno, in Federazione per l’approvazione formale". Inoltre, sono state definite le suddivisioni dei due gironi di Primavera 2. Riguardo alle tifoserie: "Ribadita la regola già inserita nel Codice di Autoregolamentazione, al fine di garantire pari condizioni alle tifoserie di tutte le squadre, di vietare la vendita agli ospiti di biglietti a prezzi maggiori rispetto a quelli applicati nella curva di casa".

Ricostituito il Consiglio Direttivo

Nel corso dell'assemblea, è stato ricostituito il Consiglio Direttivo "alla luce della decadenza dei membri le cui società di riferimento sono passati in altre categorie o, ancora, dove il ruolo di amministratore è cessato". La Lega B ha annunciato come nuovi consiglieri eletti Rebecca Corsi (Vicepresidente e AD dell’Empoli FC), Carlo Costa (Vicepresidente del Fussball Club Südtirol), Francesco Dini (Presidente dell’US Cremonese) e Carlo Rivetti (Presidente del Modena FC). Questi si vanno ad aggiungere al Presidente del Mantova Filippo Piccoli, di quello del Catanzaro Floriano Noto (eletto anche come nuovo vicepresidente) e ai consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori.

Serie B, risultati in aumento nell'audiovisivo rispetto alla stagione 2024/25

La Lega B ha annunciato anche risultati in crescita per quanto riguarda l'audiovisivo. "Illustrati all’Assemblea i risultati ottenuti nella visibilità audiovisiva per la stagione 25/26 con un incremento del 7% dell’ascolto medio rispetto alla 24/25; raggiunto un totale aggregato di oltre 2,1 milioni di audience per i playoff e playout. La base abbonati de LaB Channel, infine, è più che raddoppiata. Proposta e votata dall’Assemblea la predisposizione di una nuova offerta al mercato non esclusiva per il pacchetto in chiaro di una partita ogni giornata del campionato". Quindi l'Assemblea è stata aggiornata sulla riattivazione di B4People, "la società di scopo dedicata al Terzo settore e alle progettualità ESG che la lega ha inteso rimettere al centro della propria attività, che sarà finanziata dal Fondo Ammende e dall'intercettazione di contributi esterni di settore".