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Serie B, tutte le date e le soste della nuova stagione: il calendario completo

Mercoledì 22 luglio, ad Ascoli, è previsto il sorteggio del calendario del prossimo campionato cadetto
2 min
TagsSerie BCalendarioLega B

La Lega Serie B ha reso note tutte le date della regular season 2026/27, comprese di soste, turni infrasettimanali e pausa natalizia. Si ripartirà ufficialmente il prossimo 22 agosto, con open day previsto per venerdì 21, mentre l'ultimo weekend cadrà tra il 14 e il 16 maggio 2027. Quattro i turni infrasettimanali, più turno natalizio e pausa invernale durante le "vacanze di Natale".

Serie B, tutte le date e le soste della stagione 2026/27

"La Lega Serie B - si legge nel comunicato diffuso in data odierna - durante l’ultima Assemblea ha definito le date che caratterizzeranno la stagione sportiva 2026/2027 per quella che sarà la 95ª edizione del campionato di B e il cui calendario sarà svelato mercoledì 22 luglio ad Ascoli presso il Teatro dei Filarmonici (inizio ore 18). Confermato il boxing day, saranno quattro gli infrasettimanali; il torneo si fermerà durante le pause nazionali, mentre la sosta invernale è prevista dal 28 dicembre all’8 gennaio con la 20a giornata, prima di ritorno, che si giocherà sabato 9 gennaio".

Qui di seguito tutte le date e le soste della Serie B 2026/27:

Apertura e chiusura del Campionato

• Inizio Campionato: sabato 22 agosto 2026 (con open day venerdì 21 agosto).
• Fine Campionato: weekend tra il 14 e il 16 maggio 2027.

Soste Nazionali

Le pause previste per gli impegni delle squadre nazionali saranno tre:

• Dal 21 settembre al 6 ottobre 2026 (sosta di due settimane consecutive)
• Dal 9 al 17 novembre 2026
• Dal 22 al 30 marzo 2027

Turni infrasettimanali
• Martedì 27 ottobre 2026
• Martedì 24 novembre 2026
• Martedì 8 dicembre 2026
• Martedì 2 marzo 2027

Turno natalizio
• Domenica 27 dicembre 2026

 

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