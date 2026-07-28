Serie B 2026/27: ecco con quale partita inizierà, date e orari delle prime cinque giornate
La Lega B ha comunicato il programma ufficiale, con date e orari, delle prime cinque giornate di campionato della Serie B stagione 2026/27. Di seguito il riepilogo completo. Si parte con la sfida tra il neo-promosso Vicenza e il Catanzaro.
Serie B 2026/27, date e orari della prima giornata
Prima giornata
Venerdì 21 agosto 2026
- ore 20.30 L.R. VICENZA - CATANZARO
Sabato 22 agosto 2026
- ore 19.00 CARRARESE – MANTOVA
- ore 19.00 SÜDTIROL - V. ENTELLA
- ore 21.00 AVELLINO - AREZZO
- ore 21.00 BENEVENTO – MODENA
- ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE
Domenica 23 agosto 2026
- ore 19.00 H. VERONA – ASCOLI
- ore 19.00 PISA – PADOVA
- ore 21.00 CESENA - SAMPDORIA
- ore 21.00 PALERMO - JUVE STABIA
Serie B 2026/27, date e orari della seconda giornata
Seconda giornata
Venerdì 28 agosto 2026
- ore 20.30 CREMONESE – MODENA
Sabato 29 agosto 2026
- ore 19.00 SAMPDORIA - JUVE STABIA
- ore 19.00 V. ENTELLA - CESENA
- ore 21.00 ASCOLI – CARRARESE
- ore 21.00 AVELLINO - L.R. VICENZA
- ore 21.00 PADOVA – H. VERONA
Domenica 30 agosto 2026
- ore 19.00 AREZZO – PALERMO
- ore 19.00 MANTOVA - EMPOLI
- ore 21.00 BENEVENTO – SÜDTIROL
- ore 21.00 PISA – CATANZARO
Serie B 2026/27, date e orari della terza giornata
Terza giornata
Sabato 5 settembre 2026
- ore 15.00 SÜDTIROL - CATANZARO
- ore 17.15 ASCOLI – BENEVENTO
- ore 19.30 CARRARESE – EMPOLI
Domenica 6 settembre 2026
- ore 15.00 CESENA – MANTOVA
- ore 15.00 JUVE STABIA - PISA
- ore 15.00 MODENA - AVELLINO
- ore 15.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA
- ore 17.15 H. VERONA - AREZZO
- ore 19.30 CREMONESE – PADOVA
Lunedì 7 settembre 2026
- ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA
Serie B 2026/27, date e orari della quarta giornata
Quarta giornata
Venerdì 11 settembre 2026
- ore 19.00 EMPOLI – AREZZO
- ore 21.00 BENEVENTO – H. VERONA
- ore 21.00 PISA – V. ENTELLA
Sabato 12 settembre 2026
- ore 15.00 L.R. VICENZA - JUVE STABIA
- ore 15.00 PADOVA - ASCOLI
- ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA
- ore 17.15 CATANZARO - CARRARESE
- ore 19.30 CESENA – CREMONESE
Domenica 13 settembre 2026
- ore 15.00 AVELLINO - PALERMO
- ore 17.15 MANTOVA – SAMPDORIA
Serie B 2026/27, date e orari della quinta giornata
Quinta giornata
Venerdì 18 settembre 2026
- ore 20.30 JUVE STABIA – CESENA
Sabato 19 settembre 2026
- ore 15.00 CARRARESE – BENEVENTO
- ore 15.00 CREMONESE – V. ENTELLA
- ore 15.00 PALERMO – PADOVA
- ore 17.15 SAMPDORIA – CATANZARO
- ore 19.30 ASCOLI – AVELLINO
Domenica 20 settembre 2026
- ore 15.00 AREZZO – SÜDTIROL
- ore 15.00 H. VERONA – L.R. VICENZA
- ore 17.15 MANTOVA – PISA
- ore 19.30 MODENA – EMPOLI
La Lega B ha comunicato il programma ufficiale, con date e orari, delle prime cinque giornate di campionato della Serie B stagione 2026/27. Di seguito il riepilogo completo. Si parte con la sfida tra il neo-promosso Vicenza e il Catanzaro.
Serie B 2026/27, date e orari della prima giornata
Prima giornata
Venerdì 21 agosto 2026
- ore 20.30 L.R. VICENZA - CATANZARO
Sabato 22 agosto 2026
- ore 19.00 CARRARESE – MANTOVA
- ore 19.00 SÜDTIROL - V. ENTELLA
- ore 21.00 AVELLINO - AREZZO
- ore 21.00 BENEVENTO – MODENA
- ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE
Domenica 23 agosto 2026
- ore 19.00 H. VERONA – ASCOLI
- ore 19.00 PISA – PADOVA
- ore 21.00 CESENA - SAMPDORIA
- ore 21.00 PALERMO - JUVE STABIA
Serie B 2026/27, date e orari della seconda giornata
Seconda giornata
Venerdì 28 agosto 2026
- ore 20.30 CREMONESE – MODENA
Sabato 29 agosto 2026
- ore 19.00 SAMPDORIA - JUVE STABIA
- ore 19.00 V. ENTELLA - CESENA
- ore 21.00 ASCOLI – CARRARESE
- ore 21.00 AVELLINO - L.R. VICENZA
- ore 21.00 PADOVA – H. VERONA
Domenica 30 agosto 2026
- ore 19.00 AREZZO – PALERMO
- ore 19.00 MANTOVA - EMPOLI
- ore 21.00 BENEVENTO – SÜDTIROL
- ore 21.00 PISA – CATANZARO
Serie B 2026/27, date e orari della terza giornata
Terza giornata
Sabato 5 settembre 2026
- ore 15.00 SÜDTIROL - CATANZARO
- ore 17.15 ASCOLI – BENEVENTO
- ore 19.30 CARRARESE – EMPOLI
Domenica 6 settembre 2026
- ore 15.00 CESENA – MANTOVA
- ore 15.00 JUVE STABIA - PISA
- ore 15.00 MODENA - AVELLINO
- ore 15.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA
- ore 17.15 H. VERONA - AREZZO
- ore 19.30 CREMONESE – PADOVA
Lunedì 7 settembre 2026
- ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA