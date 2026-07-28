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Serie B 2026/27: ecco con quale partita inizierà, date e orari delle prime cinque giornate

Si va in campo dal 21 agosto con la sfida tra una neo-promossa e una delle assolute protagoniste della scorsa stagione
TagsSerie BCalendario Serie B 2026/27Anticipi e posticipi Serie B

La Lega B ha comunicato il programma ufficiale, con date e orari, delle prime cinque giornate di campionato della Serie B stagione 2026/27. Di seguito il riepilogo completo. Si parte con la sfida tra il neo-promosso Vicenza e il Catanzaro.

Serie B 2026/27, date e orari della prima giornata

Prima giornata

Venerdì 21 agosto 2026

  • ore 20.30 L.R. VICENZA - CATANZARO

Sabato 22 agosto 2026

  • ore 19.00 CARRARESE – MANTOVA
  • ore 19.00 SÜDTIROL - V. ENTELLA
  • ore 21.00 AVELLINO - AREZZO
  • ore 21.00 BENEVENTO – MODENA 
  • ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE

Domenica 23 agosto 2026

  • ore 19.00 H. VERONA – ASCOLI
  • ore 19.00 PISA – PADOVA
  • ore 21.00 CESENA - SAMPDORIA
  • ore 21.00 PALERMO - JUVE STABIA

Serie B 2026/27, date e orari della seconda giornata

Seconda giornata

Venerdì 28 agosto 2026

  • ore 20.30 CREMONESE – MODENA

Sabato 29 agosto 2026

  • ore 19.00 SAMPDORIA - JUVE STABIA
  • ore 19.00 V. ENTELLA - CESENA
  • ore 21.00 ASCOLI – CARRARESE
  • ore 21.00 AVELLINO - L.R. VICENZA
  • ore 21.00 PADOVA – H. VERONA

Domenica 30 agosto 2026

  • ore 19.00 AREZZO – PALERMO
  • ore 19.00 MANTOVA - EMPOLI
  • ore 21.00 BENEVENTO – SÜDTIROL
  • ore 21.00 PISA – CATANZARO

Serie B 2026/27, date e orari della terza giornata

Terza giornata

Sabato 5 settembre 2026

  • ore 15.00 SÜDTIROL - CATANZARO
  • ore 17.15 ASCOLI – BENEVENTO
  • ore 19.30 CARRARESE – EMPOLI

Domenica 6 settembre 2026

  • ore 15.00 CESENA – MANTOVA
  • ore 15.00 JUVE STABIA - PISA
  • ore 15.00 MODENA - AVELLINO
  • ore 15.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA
  • ore 17.15 H. VERONA - AREZZO
  • ore 19.30 CREMONESE – PADOVA

Lunedì 7 settembre 2026

  • ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Serie B 2026/27, date e orari della quarta giornata

Quarta giornata

Venerdì 11 settembre 2026

  • ore 19.00 EMPOLI – AREZZO
  • ore 21.00 BENEVENTO – H. VERONA
  • ore 21.00 PISA – V. ENTELLA

Sabato 12 settembre 2026

  • ore 15.00 L.R. VICENZA - JUVE STABIA
  • ore 15.00 PADOVA - ASCOLI
  • ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA
  • ore 17.15 CATANZARO - CARRARESE
  • ore 19.30 CESENA – CREMONESE

Domenica 13 settembre 2026

  • ore 15.00 AVELLINO - PALERMO
  • ore 17.15 MANTOVA – SAMPDORIA

Serie B 2026/27, date e orari della quinta giornata

Quinta giornata

Venerdì 18 settembre 2026

  • ore 20.30 JUVE STABIA – CESENA

Sabato 19 settembre 2026

  • ore 15.00 CARRARESE – BENEVENTO
  • ore 15.00 CREMONESE – V. ENTELLA
  • ore 15.00 PALERMO – PADOVA
  • ore 17.15 SAMPDORIA – CATANZARO
  • ore 19.30 ASCOLI – AVELLINO

Domenica 20 settembre 2026

  • ore 15.00 AREZZO – SÜDTIROL
  • ore 15.00 H. VERONA – L.R. VICENZA
  • ore 17.15 MANTOVA – PISA
  • ore 19.30 MODENA – EMPOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

La Lega B ha comunicato il programma ufficiale, con date e orari, delle prime cinque giornate di campionato della Serie B stagione 2026/27. Di seguito il riepilogo completo. Si parte con la sfida tra il neo-promosso Vicenza e il Catanzaro.

Serie B 2026/27, date e orari della prima giornata

Prima giornata

Venerdì 21 agosto 2026

  • ore 20.30 L.R. VICENZA - CATANZARO

Sabato 22 agosto 2026

  • ore 19.00 CARRARESE – MANTOVA
  • ore 19.00 SÜDTIROL - V. ENTELLA
  • ore 21.00 AVELLINO - AREZZO
  • ore 21.00 BENEVENTO – MODENA 
  • ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE

Domenica 23 agosto 2026

  • ore 19.00 H. VERONA – ASCOLI
  • ore 19.00 PISA – PADOVA
  • ore 21.00 CESENA - SAMPDORIA
  • ore 21.00 PALERMO - JUVE STABIA

Serie B 2026/27, date e orari della seconda giornata

Seconda giornata

Venerdì 28 agosto 2026

  • ore 20.30 CREMONESE – MODENA

Sabato 29 agosto 2026

  • ore 19.00 SAMPDORIA - JUVE STABIA
  • ore 19.00 V. ENTELLA - CESENA
  • ore 21.00 ASCOLI – CARRARESE
  • ore 21.00 AVELLINO - L.R. VICENZA
  • ore 21.00 PADOVA – H. VERONA

Domenica 30 agosto 2026

  • ore 19.00 AREZZO – PALERMO
  • ore 19.00 MANTOVA - EMPOLI
  • ore 21.00 BENEVENTO – SÜDTIROL
  • ore 21.00 PISA – CATANZARO

Serie B 2026/27, date e orari della terza giornata

Terza giornata

Sabato 5 settembre 2026

  • ore 15.00 SÜDTIROL - CATANZARO
  • ore 17.15 ASCOLI – BENEVENTO
  • ore 19.30 CARRARESE – EMPOLI

Domenica 6 settembre 2026

  • ore 15.00 CESENA – MANTOVA
  • ore 15.00 JUVE STABIA - PISA
  • ore 15.00 MODENA - AVELLINO
  • ore 15.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA
  • ore 17.15 H. VERONA - AREZZO
  • ore 19.30 CREMONESE – PADOVA

Lunedì 7 settembre 2026

  • ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

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