Lega Serie B e Trenitalia insieme: Intercity diventa il Treno Ufficiale della Serie BKT

Lega Serie B e Trenitalia (Gruppo FS) stringono una nuova partnership che unisce la passione per il calcio alla mobilità e alla valorizzazione dei territori nazionali. Per le prossime tre stagioni sportive, Intercity sarà il Treno Ufficiale della Serie BKT , accompagnando il campionato nel suo viaggio attraverso l’Italia e rafforzando il legame tra le città, le comunità e l’enorme platea che ogni settimana vive la passione per la B.

Una collaborazione fondata su una forte affinità: da un lato, la Serie BKT, da sempre profondamente radicata nei territori, che “viaggia” con le venti società distribuite lungo tutta la penisola; dall’altro, Trenitalia, che ogni giorno collega persone, città e destinazioni in tutto il Paese. Un impegno condiviso che favorisce la mobilità, la scoperta dei territori e la connessione tra le persone.

La partnership nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare, attraverso il calcio, le bellezze e le peculiarità del nostro Paese, sostenendo la conoscenza dell’Italia sia a livello nazionale che internazionale.

“La Lega Serie B è espressione autentica del territorio italiano attraverso un legame che unisce le squadre e le proprie comunità - dichiara Paolo Bedin, Presidente della Lega B -. Per questo siamo particolarmente felici di avere Trenitalia al nostro fianco e Intercity in qualità di Treno Ufficiale della Serie BKT. Il viaggio è una componente naturale dell'esperienza sportiva e questa partnership ci permette di rafforzare ulteriormente l’unione tra il nostro campionato, le nostre città e i nostri tifosi, valorizzando al tempo stesso la ricchezza e la bellezza che il nostro Paese ha da offrire”.

“Questa partnership con la Lega Serie B nasce da una forte affinità: il radicamento nei territori e la vicinanza alle persone che contraddistinguono entrambe le realtà. Con Intercity colleghiamo ogni giorno, da Nord a Sud, centinaia di destinazioni, offrendo un modo accessibile, confortevole e sostenibile di viaggiare", ha dichiarato Mario Alovisi, Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia. "Essere il Treno Ufficiale della Serie BKT significa accompagnare la passione di milioni di tifosi e famiglie, facendo della mobilità un elemento sempre più integrato nell’esperienza sportiva”.

In qualità di Treno Ufficiale della Serie BKT, Intercity di Trenitalia sarà presente nelle principali attivazioni previste nel corso della stagione e accompagnerà la comunicazione della Lega Serie B attraverso gli asset dedicati alla partnership.

La Serie BKT è pronta a partire. Il viaggio continua a bordo di Intercity.